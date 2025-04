Duro sablazo contra el FPC y Selección Colombia: “Pecho fríos”

Pasó el 2024 y con ello, la Selección Colombia perdió una de las grandes oportunidades en su historia. El combinado nacional estuvo a minutos de dar un golpetazo de autoridad nada más ni nada menos que contra Argentina en la final de la Copa América. Iba a ser el segundo título para el país en ese certamen, y, de esa manera, iba a cortar una racha negativa de 23 años de sequía.

No obstante, a Colombia le hizo falta la malicia, esa misma que tampoco apareció contra Ecuador y Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas y que significaron una derrota y un empate en condición de local que complicó la posibilidad de clasificar de manera anticipada y directa a la Copa del Mundo de 2026.

Vea también: Kevin Castaño pierde todo en River: lapidaria calificación y una “máquina de errar”

En ese orden de ideas, Colombia perdió una chance inigualable y deberá esperar que una nueva generación pueda dar el golpe en la siguiente Copa América, pues, la clasificación al Mundial no genera dudas. El buen juego acompañó a los dirigidos por Néstor Lorenzo, pero no pudo traducirlo en un título que era lo que se pedía.

Con ese panorama, un referente del fútbol argentino que actuó en San Lorenzo casi toda su trayectoria como jugador y que en su faceta como director técnico entrenó a grandes clubes como Atlético de Madrid y Real Betis, se despachó contra el Fútbol Profesional Colombiano, la Selección Colombia y puso el ejemplo de Yaser Asprilla que no vive su mejor momento en Girona.

JORGE D’ALESSANDRO SENTENCIÓ A COLOMBIA: “DE PECHO FRÍO”

Tras dejar los banquillos, Jorge D’Alessandro empezó a trabajar en El Chiringuito de Jugones en donde no dejó de lado sus polémicas declaraciones como panelista. Mira el fútbol de otra manera, y, pese a que se declaró fanático del balompié colombiano, no dudó en tirar dardos a la selección cafetera y a Yaser Asprilla.

Inicialmente, la tomó con el volante del Girona, “a mí me gusta ese chico, pero es un poco pecho frío. Tiene talento, pero la falta la maldad de un jugador de élite, como en general a los jugadores colombianos. A los jugadores colombianos, que tienen la mejor generación, siempre les falta un fervor”. Sin embargo, no solo apuntó a Yaser Asprilla, pues, también sentenció que los clubes colombianos necesitan otro aire.

Le puede interesar: Real Madrid no la tendrá fácil: la millonaria cifra que pagará para contratar DT

En su faceta como entrenador, dirigió solo en clubes españoles, pero también afirmó que le hubiese gustado ser técnico en la Liga BetPlay, “me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre. La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca".

Por último, se declaró un seguidor del balompié colombiano y elogió a ‘Pacho’ Maturana que ganó la Copa América en 2001, “habla una persona que ama al fútbol colombiano y no sé si veré de nuevo a un equipo colombiano de los que me gustan a mí. Me quedo con la imagen del equipo de Francisco Maturana, que se quedó en el camino con jugadores emblemáticos y se desfiguró en el Mundial de Estados Unidos, me quedo con esa generación”.