Duro testimonio sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Fue terco y se equivocó"
El futbolista colombiano recientemente fue oficializado como refuerzo del Pisa de la Serie A de Italia.
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los varios futbolistas colombianos que cambió de equipo en el más reciente mercado de fichajes, pues el polifuncional antioqueño fichó por el Pisa, club recién ascendido a la Serie A de Italia, adonde llega con el objetivo de mantener la categoría.
Pese a que el jugador fue relacionado inicialmente con equipos de Arabia Saudita, de Estados Unidos, y de la Liga Betplay, inclusive, se decidió por continuar en el balompié europeo pese a que ya tiene 37 años. La decisión pasó por el propósito de volver a ser convocado a Selección Colombia.
Lo anterior fue ratificado por Nelson Gallego, uno de sus entrenadores de infancia, quien de paso se animó a hablar sobre el presente de Cuadrado, e hizo una crítica sobre algunas decisiones que tomó en el pasado y que incidieron en su estado de forma.
En un diálogo con Gol Caracol, Gallego afirmó que Cuadrado "busca estar en un equipo donde tenga la oportunidad de ser titular indiscutido", y por eso se decantó por la oferta del Pisa, club en el que posiblemente sea uno de los jugadores más experimentados e incluso aspirante a capitanía.
Cuadrado "sigue pensando en que puede llegar a la Selección Colombia, y la única manera en la que puede llegar es siendo titular, actuando y teniendo buenas presentaciones", dijo Gallego, ratificando algo que parece indiscutible.
Sobre el hecho de continuar en la Serie A, teniendo ofertas de clubes de otros países, su extécnico confesó que "él conoce más el fútbol italiano, está enamorado del país, lleva casi 12 años allá".
"Juan se considera referente en la Selección Colombia, y confía en que con continuidad en el trabajo podría estar en el radar del entrenador (Néstor Lorenzo) y tener la posibilidad de ir al Mundial", recordando que la cita orbital de 2026 sería la última chance de Cuadrado para disputar un torneo de este tipo.
Posteriormente se habló sobre las lesiones, algo que ha aquejado al futbolista en los últimos años, y si bien Gallego asegura que Cuadrado ha sido precavido con los procesos de recuperación, afirmó que pudo hacer más, pero se equivocó en la toma de decisiones.
Dura crítica a Juan Guillermo Cuadrado
"Él sí se ha cuidado, es muy profesional, pero ha estado mal asesorado en ese aspecto. En Europa, el tema médico y de fisioterapia se maneja de otra manera, con mucha más precisión. Hubo gente que quiso ayudarlo en su recuperación, pero él fue terco y se equivocó ahí", confesó Gallego sobre Juan Guillermo Cuadrado.
Nelson Gallego le dio continuidad a su opinión aportando que "Juan Guillermo Cuadrado no contó con las personas idóneas para tratarlo, y no tomó las mejores decisiones. Cuando estás en un nivel tan alto, hay jugadores que se rodean de profesionales que los mantienen en forma, él no lo hizo".
Ahora, a su llegada al Pisa, se espera que Juan Guillermo Cuadrado tenga la continuidad que espera, y que no sufra lesiones de gravedad. Eso sí, su regreso a Selección Colombia parece un poco complicado dado que Néstor Lorenzo parece tener un grupo fijo de convocados.
