Duro testimonio sobre Juan Guillermo Cuadrado: "Fue terco y se equivocó"

Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los varios futbolistas colombianos que cambió de equipo en el más reciente mercado de fichajes, pues el polifuncional antioqueño fichó por el Pisa, club recién ascendido a la Serie A de Italia, adonde llega con el objetivo de mantener la categoría.

Pese a que el jugador fue relacionado inicialmente con equipos de Arabia Saudita, de Estados Unidos, y de la Liga Betplay, inclusive, se decidió por continuar en el balompié europeo pese a que ya tiene 37 años. La decisión pasó por el propósito de volver a ser convocado a Selección Colombia.

Lo anterior fue ratificado por Nelson Gallego, uno de sus entrenadores de infancia, quien de paso se animó a hablar sobre el presente de Cuadrado, e hizo una crítica sobre algunas decisiones que tomó en el pasado y que incidieron en su estado de forma.

En un diálogo con Gol Caracol, Gallego afirmó que Cuadrado "busca estar en un equipo donde tenga la oportunidad de ser titular indiscutido", y por eso se decantó por la oferta del Pisa, club en el que posiblemente sea uno de los jugadores más experimentados e incluso aspirante a capitanía.

Cuadrado "sigue pensando en que puede llegar a la Selección Colombia, y la única manera en la que puede llegar es siendo titular, actuando y teniendo buenas presentaciones", dijo Gallego, ratificando algo que parece indiscutible.