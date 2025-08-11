Duván Vergara en problemas con Racing por polémicas declaraciones

Primera División de Argentina continúa andando por buen rumbo y se han llevado a cabo cuatro fechas que han traído consigo varios goles y sorpresas en cuanto a resultados en la tabla de posiciones de los respectivos grupos, en donde justamente Racing no la pasa bien.

El equipo encabezado por Gustavo Costas no pasa por su mejor momento a nivel nacional, ya que en el transcurso de los cuatro partidos que ha disputado solo ha podido sumar una victoria, lo que los deja ubicados en la casilla 12 del Grupo A. Sin embargo, a esta mala situación deportiva, se suman unas polémicas declaraciones que se dieron luego del duelo ante Boca Juniors por parte del fichaje estrella del club, Duván Vergara, que podría llegar a afectar lo anímico y unión con la hinchada.

Duván Vergara confesó que siempre había querido jugar en la Bombonera }

En el marco de la fecha 4 de la Liga de Argentina se vivió uno de los partidos más esperados entre históricos y campeones equipos como lo son Boca Juniors y Racing. El duelo terminó con repartición de puntos tras empatar 1-1 en el duelo que se llevó a cabo en la Bombonera.

Los protagonistas de este partido fueron Santiago Solari y Milton Giménez, quienes fueron los respectivos anotadores de los goles en el partido. Aún así hubo otra figura de Racing que se robó las miradas, Duván Vergara, quien a pesar de no haberse podido reportar con gol dejó unas palabras que no alegraron a los fanáticos de su club y que le podrían llegar a causar problemas.