Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 15:04
Duván Vergara en problemas con Racing por polémicas declaraciones
Duván Vergara causó polémica en el duelo entre Racing vs Boca Juniors en la Liga de Argentina.
Primera División de Argentina continúa andando por buen rumbo y se han llevado a cabo cuatro fechas que han traído consigo varios goles y sorpresas en cuanto a resultados en la tabla de posiciones de los respectivos grupos, en donde justamente Racing no la pasa bien.
El equipo encabezado por Gustavo Costas no pasa por su mejor momento a nivel nacional, ya que en el transcurso de los cuatro partidos que ha disputado solo ha podido sumar una victoria, lo que los deja ubicados en la casilla 12 del Grupo A. Sin embargo, a esta mala situación deportiva, se suman unas polémicas declaraciones que se dieron luego del duelo ante Boca Juniors por parte del fichaje estrella del club, Duván Vergara, que podría llegar a afectar lo anímico y unión con la hinchada.
Le puede interesar: Dimayor ya tomó decisión sobre la fecha de Santa Fe vs Millonarios
Duván Vergara confesó que siempre había querido jugar en la Bombonera }
En el marco de la fecha 4 de la Liga de Argentina se vivió uno de los partidos más esperados entre históricos y campeones equipos como lo son Boca Juniors y Racing. El duelo terminó con repartición de puntos tras empatar 1-1 en el duelo que se llevó a cabo en la Bombonera.
Los protagonistas de este partido fueron Santiago Solari y Milton Giménez, quienes fueron los respectivos anotadores de los goles en el partido. Aún así hubo otra figura de Racing que se robó las miradas, Duván Vergara, quien a pesar de no haberse podido reportar con gol dejó unas palabras que no alegraron a los fanáticos de su club y que le podrían llegar a causar problemas.
“Fue especial para mí, era un sueño jugar en ese estadio, se me erizó la piel”.
"ERA UN SUEÑO PARA MÍ JUGAR EN ESTE ESTADIO... SE ME ERIZÓ LA PIEL"— SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2025
👀 La palabra de Duván Vergara luego del 1-1 de Racing ante Boca en LA BOMBONERA
📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus pic.twitter.com/951WRKw9VM
En otras noticias: La Selección Colombia debe cambiar para el Mundial ¿Fin al club de amigos?
Lea también: ¿Millonarios hizo las cosas mal?: FIFA podría sancionarlo por polémica en fichajes
¿Cómo le ha ido a Duván Vergara en Racing?
El fichaje de Duván Vergara se dio en el segundo semestre de la temporada 2025 tras su exitoso regreso al Fútbol Profesional Colombiano jugando con América de Cali. El delantero de 28 años se ha convertido en una pieza fundamental en el equipo de Gustavo Costas y ya ha tenido la oportunidad de jugar cinco compromisos, más de 360 minutos en los cuales ya se ha podido reportar con dos goles.-
Fuente
Antena 2