Duván Vergara vuelve al gol: Dedicatoria muy especial del colombiano
El colombiano anotó en la victoria de Racing por liga argentina.
Racing Club consiguió un triunfo clave en el estadio Presidente Perón. Con un gol de Duván Vergara, la Academia venció 1-0 a Defensa y Justicia por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina, resultado que lo deja parcialmente cuarto en el Grupo A con 22 puntos.
El colombiano fue el protagonista de la noche. Al minuto 40, aprovechó un saque largo de Facundo Cambeses, ganó en velocidad ante los defensores rivales, eludió al arquero y definió con clase para anotar su segundo tanto en el torneo. Su último gol había sido el pasado 20 de septiembre ante Huracán.
El tanto desató la euforia en Avellaneda. Racing tomó confianza y controló el juego durante el resto de la primera parte, mientras que Defensa solo reaccionó en la segunda mitad, aunque sin puntería frente al arco.
Un gol con dedicatoria especial
Al final del encuentro, Vergara habló con la prensa y reveló la emotiva razón detrás de su celebración. El extremo colombiano atraviesa días difíciles por la operación reciente de su madre, a quien le dedicó el triunfo.
“Quiero dedicarle el gol a mi mamá, que en dos días la voy a ver. Hace dos días la operaron y no he podido dormir bien. El profe me dio la opción de no jugar, pero yo quería estar para ayudar al equipo”, expresó el exjugador del América de Cali.
El gesto del atacante fue aplaudido por los hinchas y sus compañeros, quienes reconocieron su compromiso y entrega en un momento personal complejo.
Racing, con la mira en la clasificación
Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas se mete en la pelea por avanzar a la fase final del campeonato. Su último compromiso de la fase regular será ante Newell’s Old Boys en Rosario, en un duelo que aún no tiene fecha ni horario confirmados.
Racing depende de sí mismo para mantenerse entre los cuatro primeros, mientras Duván Vergara vuelve a ser una de las piezas más decisivas en el ataque albiceleste.