Duván Vergara vuelve al gol: Dedicatoria muy especial del colombiano

Racing Club consiguió un triunfo clave en el estadio Presidente Perón. Con un gol de Duván Vergara, la Academia venció 1-0 a Defensa y Justicia por la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina, resultado que lo deja parcialmente cuarto en el Grupo A con 22 puntos.

El colombiano fue el protagonista de la noche. Al minuto 40, aprovechó un saque largo de Facundo Cambeses, ganó en velocidad ante los defensores rivales, eludió al arquero y definió con clase para anotar su segundo tanto en el torneo. Su último gol había sido el pasado 20 de septiembre ante Huracán.

El tanto desató la euforia en Avellaneda. Racing tomó confianza y controló el juego durante el resto de la primera parte, mientras que Defensa solo reaccionó en la segunda mitad, aunque sin puntería frente al arco.