Duván Zapata destacó su recuperación y apuntó detalle sobre el Mundial 2026

El proceso de recuperación ha sido un auténtico maratón. Durante casi un año, Zapata debió afrontar largas sesiones de trabajo físico, controles médicos y un estricto plan de fortalecimiento. Ahora, con 34 años, asegura que empieza a sentirse más cómodo con su cuerpo y que cada día da un paso más hacia su mejor forma. La clave, según el propio jugador, ha estado en la constancia, en la disciplina diaria y en la manera en que el cuerpo técnico ha gestionado sus cargas para evitar recaídas en esta etapa crucial.

Desde el club han sido prudentes con el manejo del delantero, conscientes de que forzar una vuelta rápida podría comprometer su rendimiento a futuro. Para Zapata, esa dosificación de minutos es fundamental, pues le ha permitido recuperar sensaciones sin presiones excesivas. La administración del tiempo en cancha ha sido parte de un plan estratégico que busca que el atacante pueda estar disponible en plenitud para el inicio de la temporada de Serie A.

Otro factor que ilusiona en esta nueva etapa es la llegada de Giovanni Simeone. El argentino, con experiencia y gol en la liga italiana, es visto por Duván como un socio de gran valor para potenciar el ataque del Torino. La posibilidad de compartir delantera con un jugador de sus características genera expectativa, ya que se trata de una combinación que puede brindar soluciones ofensivas y mejorar la efectividad del equipo. La mezcla de veteranía, jerarquía y olfato goleador despierta entusiasmo tanto en el cuerpo técnico como en la hinchada.

La respuesta del público ha sido otro motor fundamental para el colombiano. Cada vez que pisa el campo, los aplausos y el respaldo de los aficionados se convierten en una inyección de energía. El cariño recibido en el Olímpico de Turín refleja no solo el respeto hacia su trayectoria, sino también la esperanza de que pueda volver a ser ese delantero decisivo que tantas veces marcó la diferencia en Italia. Para Zapata, ese apoyo representa un compromiso adicional: trabajar al máximo para devolver la confianza con goles y buenas actuaciones.

El calendario marca un reto inmediato cargado de simbolismo. El Torino iniciará la Serie A enfrentando al Inter en el Giuseppe Meazza, el mismo escenario donde Zapata sufrió la lesión que lo alejó de los terrenos de juego durante casi un año. Ese partido, más allá de lo deportivo, tiene un valor emocional enorme, pues representa la oportunidad de demostrar que, tras el dolor y la incertidumbre, vuelve un jugador renovado. Aunque su participación plena podría tardar algunas semanas más, cada minuto en cancha es un avance en su misión de reencontrarse con la competencia.