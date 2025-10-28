Duván Zapata dio pistas claves sobre su futuro: "Estoy seguro de que volveré"

Tras su regreso a la competición, el ariete cafetero apenas ha disputado 36 minutos oficiales, un tiempo limitado pero suficiente para encender la ilusión de los seguidores del Torino. El cuerpo técnico, consciente de su historial de lesiones, ha optado por un retorno progresivo, sin apresurar su puesta a punto.

El propio jugador reconoció que los entrenamientos han sido fundamentales para su readaptación y que la energía del público cuando ingresa al campo lo motiva profundamente. Para Duván, cada minuto en cancha es un paso más hacia la recuperación total.

Zapata sabe que debe reencontrarse con su mejor versión, aquella que brilló durante sus años en Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores artilleros sudamericanos en Europa.

Hoy, su objetivo es volver a convertir y aportar con la contundencia que lo caracterizó. “Tengo muchas ganas de volver a marcar y rendir como estoy acostumbrado”, aseguró el jugador, consciente de que la confianza se construye con continuidad y perseverancia. Zapata sabe que su momento llegará, y mientras tanto, se enfoca en prepararse al máximo.

Más allá de los goles, el futbolista valora la importancia del colectivo. En sus declaraciones, destacó que “el entrenador necesitará de todos”, dejando claro que su compromiso con el grupo está por encima de las individualidades.