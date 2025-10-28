Actualizado:
Duván Zapata dio pistas claves sobre su futuro: "Estoy seguro de que volveré"
Duván Zapata sigue sumando minutos en Torino tras regresar de una complicada lesión.
Duván Zapata atraviesa una etapa crucial en su carrera. Desde su llegada al Torino, el artillero colombiano ha manifestado una convicción inquebrantable y a pesar de los problemas físicos dio una declaración clave sobre lo que viene: “Estoy seguro de que volveré a demostrar todo mi potencial”.
Después de superar un complicado proceso físico, el delantero caleño confía en recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los referentes ofensivos más temidos de la Serie A italiana. Su mensaje no solo refleja esperanza, sino también un compromiso absoluto con su rendimiento y con la afición que aún cree en su talento.
Tras su regreso a la competición, el ariete cafetero apenas ha disputado 36 minutos oficiales, un tiempo limitado pero suficiente para encender la ilusión de los seguidores del Torino. El cuerpo técnico, consciente de su historial de lesiones, ha optado por un retorno progresivo, sin apresurar su puesta a punto.
El propio jugador reconoció que los entrenamientos han sido fundamentales para su readaptación y que la energía del público cuando ingresa al campo lo motiva profundamente. Para Duván, cada minuto en cancha es un paso más hacia la recuperación total.
Zapata sabe que debe reencontrarse con su mejor versión, aquella que brilló durante sus años en Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores artilleros sudamericanos en Europa.
Hoy, su objetivo es volver a convertir y aportar con la contundencia que lo caracterizó. “Tengo muchas ganas de volver a marcar y rendir como estoy acostumbrado”, aseguró el jugador, consciente de que la confianza se construye con continuidad y perseverancia. Zapata sabe que su momento llegará, y mientras tanto, se enfoca en prepararse al máximo.
Más allá de los goles, el futbolista valora la importancia del colectivo. En sus declaraciones, destacó que “el entrenador necesitará de todos”, dejando claro que su compromiso con el grupo está por encima de las individualidades.
Cada paso que da el delantero en Italia es seguido de cerca en territorio colombiano. Su regreso a plenitud podría significar una opción más para el ataque de la Selección Colombia, que siempre ha valorado su potencia y capacidad para desequilibrar en el área rival. Duván sabe que hay un buen recambio, pero no pierde el sueño de tener una nueva chance en la tricolor.
