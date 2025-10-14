Ecuador definió el primer ascendido para la Liga Ecuabet 2026

La Liga Ecuabet sigue dando de qué hablar para definir al campeón que todo parece indicar que será Independiente del Valle que cuenta con la ventaja después de asegurar el primer puesto en la fase regular y de seguir en la parte alta en la ronda del campeonato en donde están los primeros seis clubes en la pelea por quedar campeón.

Para conseguir ese objetivo, Independiente del Valle tiene 13 puntos de ventaja frente a Barcelona de Guayaquil que le sigue los pasos, pero que ya está distante en esa posibilidad de igualarlo en puntos o superarlo. Quedan nueve partidos, es decir, falta mucho para que se decidan los aspectos del campeón, pero con la cantidad de unidades que los separa, los ‘Negriazules’ tienen toda la carrera hecha por ganar el título.

Además de esos aspectos del título, Ecuador también define a los descendidos para el 2026 y en esa pelea están Técnico Universitario, Vinotinto, Mushuc Runa y Manta. La distancia de unidades entre los cuatro es apenas de dos unidades, y, a falta de seis partidos, habrá que esperar para conocer a los dos clubes que jugarán la Serie B.

PRIMER ASCENDIDO EN ECUADOR PARA EL 2026

Con tres partidos por jugarse en la Serie B de Ecuador, se confirmó un primer ascendido en esa pelea por afrontar la Liga Ecuabet. Se trata nada más ni nada menos que del Guayaquil City, club que pertenece al Manchester City y que, con nueve puntos restantes.

Guayaquil City acumula 55 puntos, seis más que Leones del Norte que es segundo y diez de Gualaceo que es el tercero. En ese sentido, los guayaquileños ya aseguraron el ascenso, dado que se hacen inalcanzables por el tercero. Ascenderán los primeros dos.

El entrenador de Guayaquil City dejó claro que el único objetivo ahora con el ascenso es quedar campeones y tienen cómo. De hecho, ganando el siguiente partido, sin importar lo que pase con el resultado de Leones del Norte, lograrán el título.

Con Miller Bolaños como el gran referente, el conjunto de Guayaquil regresó a la máxima división con la necesidad de mantenerse en la pelea por no descender y volver a la Serie B.

PRIMER DESCENDIDO EN ECUADOR PARA EL 2026

Por su parte, Ecuador no solo tiene al primer ascendido del año, sino que también cuenta con el primer descendido a la Segunda Categoría a falta de tres partidos para que termine la fase de descenso.

Se trata de Chacaritas FC que igualó en la fecha clave contra Cumbayá y esta unidad los deja mal parados en el fondo de la tabla del descenso ya sin posibilidades de ascender a una zona segura.