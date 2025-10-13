Ecuador llegó a su límite con Beccacece antes del Mundial: hay dos candidatos

La selección de Ecuador ha quedado nuevamente retratada en la penúltima Fecha FIFA del 2025 en un duelo que enfrentaron a Estados Unidos. Enner Valencia rompió las redes norteamericanas, pero sobre el final, los estadounidenses igualaron el marcador y esto volvió a hacer que los aficionados explotaran contra Sebastián Beccacece.

Esas críticas contra Sebastián Beccacece vienen desde las Eliminatorias Sudamericanas cuando quedó en evidencia la poca pegada de la ‘Tri’ que cerró las clasificatorias con el boleto anticipado al Mundial, pero sin convencer, dado que apenas marcó 14 goles en 18 encuentros. Pese a esto, fue segunda de la tabla de posiciones, y eso que arrastró una sanción de –3 puntos en el principio.

Y es que, por la poca pegada que han tenido a lo largo de esta Fecha FIFA y de las Eliminatorias Sudamericanas, los aficionados de la ‘Tri’ parecen haber llegado al límite con una situación que ven inmanejable frente al entrenador. De hecho, esperan que haya un cambio antes del Mundial.

LOS DOS CANDIDATOS QUE PIDEN LOS AFICIONADOS DE ECUADOR

En vista de que se acerca el Mundial y que los hinchas no pueden con el timonel actual, aparecen dos nombres que ya han sido acercados para la ‘Tri’. El primero es uno de los sueños de la dirección deportiva y del nuevo presidente, teniendo en cuenta que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tendrá elecciones a principios del 2026.

Se trata de Guillermo Almada, director técnico uruguayo que es la ambición y la prioridad inicial de los altos directivos de la selección de Ecuador. El charrúa ya ha sido sondeado en varias oportunidades y es el objetivo de los encargados de la FEF.

El otro indicado que suena y que les gustaría a los aficionados es Martín Anselmi. El entrenador argentino tuvo una destacada participación en la Liga MX con Cruz Azul. Sin embargo, en su aventura por Europa, fracasó en el FC Porto y terminó su vínculo rápidamente.

No obstante, aunque Ecuador se oponga a la continuidad de Sebastián Beccacece, todo parece apuntar que el entrenador argentino ex Defensa y Justicia seguirá para tomar las riendas en el Mundial, a la espera de conocer los rivales en el sorteo que se llevará a cabo en Estados Unidos el 5 de diciembre.

¿POR QUÉ SEGUIRÍA SEBASTIÁN BECCACECE EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR?

La verdadera razón es que cuando una selección clasifica al Mundial, por lo general el contrato se renueva de manera automática para que tome el cargo del seleccionado en el siguiente torneo mundialista. Justamente, Sebastián tenía un vínculo de un año con la ‘Tri’ y gracias al tiquete a Estados Unidos, México y Canadá se extendió hasta finales del ciclo orbital.

La FEF no tiene ninguna pretensión de despedir a Sebastián Beccacece y el estratega tampoco ha pensado en abandonar el timonel, pese a las críticas continuas. Su próximo reto será ante su similar de México en una nueva prueba contra selecciones que serán sede en el Mundial.

Por su parte, en la Fecha FIFA de marzo antes del Mundial, Ecuador enfrentará a Canadá, que será la última prueba contra selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo y luego se verá las caras con Nueva Zelanda.