Selección Femenina de Ecuador
16/10/2025

Ecuador lo definió todo: convocatoria oficial para Liga de Naciones

El seleccionado ecuatoriano debutará en la nueva competencia sudamericana.

Queda una semana para que el fútbol femenino se vuelva a tomar Sudamérica con el debut de las Eliminatorias Sudamericanas, o mejor conocido como la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Por primera vez en la historia, la clasificación para el Mundial no será por medio de la Copa América, sino por este novedoso torneo. 

Así las cosas, la Copa América que coronó Brasil pasa a un segundo plano a partir del viernes 24 de octubre cuando se juegue la primera jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Ecuador tendrá que hacer lo mismo del 2015 y sellar su clasificación al Mundial y su debut arrancará en condición de visitante. 

El 24 de octubre, Ecuador afrontará una dura prueba en el debut de la Liga de Naciones al enfrentar a Bolivia en condición de visitante. Los juegos en el altiplano serán complejos para todas las selecciones. En su segundo compromiso, harán las veces de local frente a Colombia

Con pocos días para que ruede el balón en los estadios más representativos de Sudamérica, Eduardo Moscoso, entrenador de la ‘Tri’ acabó con la espera y definió la lista de convocadas para afrontar el reto del novedoso torneo que entrega dos clasificaciones para el Mundial de 2027 en Brasil y dos repechajes. 

LA CONVOCATORIA DE ECUADOR PARA LA LIGA DE NACIONES 

Sin duda alguna, el fútbol de Ecuador está tomando mucho protagonismo en Sudamérica y a nivel mundial también. En el fútbol femenino, la ‘Tri’ Sub-17 debutará en el Mundial de la categoría contra Estados Unidos en un duelo complejo. En la absoluta, la selección tendrá que arrancar de buena manera el torneo ante Bolivia. 

Con jugadoras de experiencia como Andrea Morán, Joselyn Espinales, Kerly Real, Nayely Bolaños, Nicole Charcopa y Stefany Cedeño, Ecuador espera dar el golpe en los dos primeros partidos. Entre las ausencias está la de Ambar Torres, goleadora de Dragonas en la Copa Libertadores y la de Ligia Moreira, capitana de la selección. 

De esa manera, esta es la lista oficial de convocadas por el entrenador Eduardo Moscoso para visitar a Bolivia y recibir a Colombia:  

Kathya Mendoza 

Independiente del Valle 

Andrea Morán 

Ferrocarril Oeste (ARG) 

Liceth Suárez 

Liga de Quito 

Manoly Baquerizo 

Granada (ESP) 

Kerly Real 

Parma (ITA) 

Milagro Barahona 

Universidad Católica 

Evelyn Burgos 

Independiente del Valle 

Jessy Caicedo 

Independiente del Valle 

Noemi Camacho 

Universidad Católica 

Stefany Cedeño 

Atlético Nacional (COL) 

Nicole Charcopa 

Independiente del Valle 

Caprice Chiuchiolo 

GCU (USA) 

Justine Cuadra 

Barcelona SC 

Joselyn Espinales 

Palmeiras (BRA) 

Rosa Flores 

Liga de Quito 

Karen Litardo 

Independiente del Valle 

Ingrid Pianda 

Universidad Católica 

Fiorella Pico 

Independiente del Valle 

Lía Rodríguez 

Barcelona SC 

Mayerly Rodríguez 

Independiente del Valle 

Doménica Rodríguez 

Santos Laguna (MEX) 

Yaritza Valencia 

Independiente del Valle 

Jenifer Zambrano 

Liga de Quito 

Emily Arias 

América FC (BRA) 

Nayely Bolaños 

Pumas (MEX) 

Karen Flores 

Atlas (MEX) 

CALENDARIO DE ECUADOR EN LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL 

Su debut entonces será en Bolivia, luego recibirá a Colombia como punto de partida. En esta primera edición, decidieron que Brasil no la juegue, dado que ya está clasificada para el Mundial al ser sede, por lo cual, una selección descansará cada fecha.  

En noviembre, Ecuador deberá medirse con Venezuela en casa y Uruguay en condición de visitante. Descansará en abril en la quinta fecha y en la siguiente se verá las caras con Perú. Luego, irá frente a Chile y cerrará contra Argentina.  

Esta vez no hay una siguiente fase como en Copa América en pasados años. La clasificación para el Mundial se dará con la primera y segunda posicionada en la tabla final. La tercera y la cuarta jugará el repechaje para intentar sellar la clasificación para la Copa del Mundo. 

