Ecuador lo definió todo: convocatoria oficial para Liga de Naciones

Queda una semana para que el fútbol femenino se vuelva a tomar Sudamérica con el debut de las Eliminatorias Sudamericanas, o mejor conocido como la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Por primera vez en la historia, la clasificación para el Mundial no será por medio de la Copa América, sino por este novedoso torneo.

Así las cosas, la Copa América que coronó Brasil pasa a un segundo plano a partir del viernes 24 de octubre cuando se juegue la primera jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Ecuador tendrá que hacer lo mismo del 2015 y sellar su clasificación al Mundial y su debut arrancará en condición de visitante.

El 24 de octubre, Ecuador afrontará una dura prueba en el debut de la Liga de Naciones al enfrentar a Bolivia en condición de visitante. Los juegos en el altiplano serán complejos para todas las selecciones. En su segundo compromiso, harán las veces de local frente a Colombia.

Con pocos días para que ruede el balón en los estadios más representativos de Sudamérica, Eduardo Moscoso, entrenador de la ‘Tri’ acabó con la espera y definió la lista de convocadas para afrontar el reto del novedoso torneo que entrega dos clasificaciones para el Mundial de 2027 en Brasil y dos repechajes.

LA CONVOCATORIA DE ECUADOR PARA LA LIGA DE NACIONES

Sin duda alguna, el fútbol de Ecuador está tomando mucho protagonismo en Sudamérica y a nivel mundial también. En el fútbol femenino, la ‘Tri’ Sub-17 debutará en el Mundial de la categoría contra Estados Unidos en un duelo complejo. En la absoluta, la selección tendrá que arrancar de buena manera el torneo ante Bolivia.

Con jugadoras de experiencia como Andrea Morán, Joselyn Espinales, Kerly Real, Nayely Bolaños, Nicole Charcopa y Stefany Cedeño, Ecuador espera dar el golpe en los dos primeros partidos. Entre las ausencias está la de Ambar Torres, goleadora de Dragonas en la Copa Libertadores y la de Ligia Moreira, capitana de la selección.

De esa manera, esta es la lista oficial de convocadas por el entrenador Eduardo Moscoso para visitar a Bolivia y recibir a Colombia:

Kathya Mendoza

Independiente del Valle

Andrea Morán

Ferrocarril Oeste (ARG)

Liceth Suárez

Liga de Quito

Manoly Baquerizo

Granada (ESP)

Kerly Real

Parma (ITA)

Milagro Barahona

Universidad Católica

Evelyn Burgos

Independiente del Valle

Jessy Caicedo

Independiente del Valle

Noemi Camacho

Universidad Católica

Stefany Cedeño

Atlético Nacional (COL)

Nicole Charcopa

Independiente del Valle

Caprice Chiuchiolo

GCU (USA)

Justine Cuadra

Barcelona SC

Joselyn Espinales

Palmeiras (BRA)

Rosa Flores

Liga de Quito

Karen Litardo

Independiente del Valle

Ingrid Pianda

Universidad Católica

Fiorella Pico

Independiente del Valle

Lía Rodríguez

Barcelona SC

Mayerly Rodríguez

Independiente del Valle

Doménica Rodríguez

Santos Laguna (MEX)

Yaritza Valencia

Independiente del Valle

Jenifer Zambrano

Liga de Quito

Emily Arias

América FC (BRA)

Nayely Bolaños

Pumas (MEX)

Karen Flores

Atlas (MEX)