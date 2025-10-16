Actualizado:
Ecuador lo definió todo: convocatoria oficial para Liga de Naciones
El seleccionado ecuatoriano debutará en la nueva competencia sudamericana.
Queda una semana para que el fútbol femenino se vuelva a tomar Sudamérica con el debut de las Eliminatorias Sudamericanas, o mejor conocido como la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Por primera vez en la historia, la clasificación para el Mundial no será por medio de la Copa América, sino por este novedoso torneo.
Así las cosas, la Copa América que coronó Brasil pasa a un segundo plano a partir del viernes 24 de octubre cuando se juegue la primera jornada de la Liga de Naciones de la CONMEBOL. Ecuador tendrá que hacer lo mismo del 2015 y sellar su clasificación al Mundial y su debut arrancará en condición de visitante.
El 24 de octubre, Ecuador afrontará una dura prueba en el debut de la Liga de Naciones al enfrentar a Bolivia en condición de visitante. Los juegos en el altiplano serán complejos para todas las selecciones. En su segundo compromiso, harán las veces de local frente a Colombia.
Con pocos días para que ruede el balón en los estadios más representativos de Sudamérica, Eduardo Moscoso, entrenador de la ‘Tri’ acabó con la espera y definió la lista de convocadas para afrontar el reto del novedoso torneo que entrega dos clasificaciones para el Mundial de 2027 en Brasil y dos repechajes.
LA CONVOCATORIA DE ECUADOR PARA LA LIGA DE NACIONES
Sin duda alguna, el fútbol de Ecuador está tomando mucho protagonismo en Sudamérica y a nivel mundial también. En el fútbol femenino, la ‘Tri’ Sub-17 debutará en el Mundial de la categoría contra Estados Unidos en un duelo complejo. En la absoluta, la selección tendrá que arrancar de buena manera el torneo ante Bolivia.
Con jugadoras de experiencia como Andrea Morán, Joselyn Espinales, Kerly Real, Nayely Bolaños, Nicole Charcopa y Stefany Cedeño, Ecuador espera dar el golpe en los dos primeros partidos. Entre las ausencias está la de Ambar Torres, goleadora de Dragonas en la Copa Libertadores y la de Ligia Moreira, capitana de la selección.
De esa manera, esta es la lista oficial de convocadas por el entrenador Eduardo Moscoso para visitar a Bolivia y recibir a Colombia:
Kathya Mendoza
Independiente del Valle
Andrea Morán
Ferrocarril Oeste (ARG)
Liceth Suárez
Liga de Quito
Manoly Baquerizo
Granada (ESP)
Kerly Real
Parma (ITA)
Milagro Barahona
Universidad Católica
Evelyn Burgos
Independiente del Valle
Jessy Caicedo
Independiente del Valle
Noemi Camacho
Universidad Católica
Stefany Cedeño
Atlético Nacional (COL)
Nicole Charcopa
Independiente del Valle
Caprice Chiuchiolo
GCU (USA)
Justine Cuadra
Barcelona SC
Joselyn Espinales
Palmeiras (BRA)
Rosa Flores
Liga de Quito
Karen Litardo
Independiente del Valle
Ingrid Pianda
Universidad Católica
Fiorella Pico
Independiente del Valle
Lía Rodríguez
Barcelona SC
Mayerly Rodríguez
Independiente del Valle
Doménica Rodríguez
Santos Laguna (MEX)
Yaritza Valencia
Independiente del Valle
Jenifer Zambrano
Liga de Quito
Emily Arias
América FC (BRA)
Nayely Bolaños
Pumas (MEX)
Karen Flores
Atlas (MEX)
CALENDARIO DE ECUADOR EN LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL
Su debut entonces será en Bolivia, luego recibirá a Colombia como punto de partida. En esta primera edición, decidieron que Brasil no la juegue, dado que ya está clasificada para el Mundial al ser sede, por lo cual, una selección descansará cada fecha.
En noviembre, Ecuador deberá medirse con Venezuela en casa y Uruguay en condición de visitante. Descansará en abril en la quinta fecha y en la siguiente se verá las caras con Perú. Luego, irá frente a Chile y cerrará contra Argentina.
Esta vez no hay una siguiente fase como en Copa América en pasados años. La clasificación para el Mundial se dará con la primera y segunda posicionada en la tabla final. La tercera y la cuarta jugará el repechaje para intentar sellar la clasificación para la Copa del Mundo.
