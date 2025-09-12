Ecuador no pierde tiempo para el Mundial: horarios y rivales en Fecha FIFA

El martes 9 de septiembre terminaron las Eliminatorias Sudamericanas con Ecuador protagonista. Dejó atrás la ‘empatitis’ después de cuatro igualdades sin goles y reaccionó a buen tiempo para superar nada más ni nada menos que a Argentina en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Un solitario tanto de Enner Valencia que se despidió de las Eliminatorias Sudamericanas fue suficiente para cerrar el ciclo de las clasificatorias rumbo al Mundial de 2026 con victoria. Enner tiene su lugar asegurado y lo que viene de ahora en adelante para Sebastián Beccacece será ver qué otros jugadores podrían convocar para afrontar el certamen mundialista.

Con una base de jugadores que encajaría perfecto en el Mundial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó los amistosos con sus fechas respectivas y rivales de la Fecha FIFA de octubre y de noviembre para cerrar el 2025 con regularidad.

La preparación será con cuatro selecciones que ya tienen su paso definido para el Mundial de 2026. En ese sentido, Ecuador enfrentará a equipos que perfectamente podrían ser sus rivales en el camino mundialista.

FECHAS, HORAS Y RIVALES DE ECUADOR EN LAS ÚLTIMAS DOS VENTANAS DE FECHA FIFA

Ecuador espera dar golpes en el Mundial y por eso su preparación constará de enfrentar a selecciones que ya están en la Copa del Mundo de 2026. Su primer rival será Estados Unidos, luego enfrentará a México en la Fecha FIFA de octubre. Cerrará el 2025 midiéndose con Canadá y Nueva Zelanda.

La preparación será ante rivales directos en el Mundial. Además, Ecuador probará la suerte de las tres selecciones anfitrionas y Nueva Zelanda, que fue la segunda selección que no es sede (después de Japón) en sellar la clasificación.

Así las cosas, el primer encuentro será el 10 de octubre con horario confirmado. La pelota rodará en el Q2 Stadium de la ciudad de Austin, Texas a partir de las 7:30 (hora de Ecuador). Cuatro días más tarde se medirá con México en las Instalaciones de Verde Valle en Guadalajara. El encuentro todavía no tiene confirmación de horarios.

Por su parte, cerrará el año con los amistosos de noviembre. El 13 se medirá con Canadá en el BMO Field de Toronto a partir de las 7:30 (horario de Ecuador) y finalizará los amistosos previos del 2025 enfrentando a Nueva Zelanda en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos con horarios por definir.

LA ALINEACIÓN QUE UTILIZARÍA SEBASTIÁN BECCACECE EN EL MUNDIAL

Para el primer partido del Mundial, sea el rival que sea, Ecuador no podrá contar con Moisés Caicedo que recibió una doble amonestación en el último juego ante Argentina. Eso significó la expulsión, y, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, un jugador que reciba tarjeta roja en el partido definitivo de Eliminatorias no podrá ser de la partida en el debut en Estados Unidos, México y Canadá.

Un pilar esencial para el mediocampo que no podrá estar en el primer partido, por lo cual, Sebastián Beccacece tendrá que suplirlo con otro perfil. Sin embargo, si nada raro ocurre en los siguientes encuentros, Moisés tendrá su lugar definido en la medular de Ecuador a la espera de seguir por la misma senda de pocos goles en contra y de pocas derrotas.

En ese sentido, desde Bolavip Ecuador se animaron a filtrar la que sería la nómina de Sebastián Beccacece para el Mundial. No habría muchos cambios con respecto a lo que se ha visto en estas Eliminatorias. Estaría en el arco Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán en la defensa. Habría un cambio con respecto a la última alineación ante Argentina y estaría Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia.