Ecuador no se puede dar lujos: la obligación en la Liga de Naciones

Ecuador y Venezuela saldrán este viernes con la prohibición de perder en la capital ecuatoriana por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina en su afán por acceder al Mundial de Brasil 2027.

Mientras Venezuela esta cuarta, con 4 puntos, tras el empate 0-0 ante Chile y triunfo por 1-2 a domicilio de Paraguay; Ecuador está quinto, con 3 unidades, triunfó 0-4 de visitante sobre Bolivia y derrota 1-2 de local ante Colombia.

El torneo otorgará dos billetes directos para el Mundial femenino que se disputará en 2027 en Brasil, por lo que ambos saldrán con la urgencia del triunfo.

El partido se disputará a los 2.850 sobre el nivel del mar en que se ubica Quito, altitud en la que Venezuela disputó la pasada Copa América en la que empató 0-0 con Colombia y goleó por 7-1 a Bolivia, perdió 2-0 con el campeón del torneo, Brasil y por 2-1 contra Paraguay.

Por lo que el equipo del técnico brasileño Ricardo Belli llegará con aires de confianza y evolución, pues la actual plantilla contará con una gran mezcla de experiencia y juventud, ensamblando el equipo en dos procesos consecutivos.

Entre las principales referentes del equipo estarán Deyna Castellanos, Gabriela García, Verónica Herrera, entre otras figuras.

Por su parte Ecuador, también se está en un proceso de adaptación al sistema de juego propuesto por el técnico ecuatoriano Eduardo Moscoso, que desde el arranque ante Venezuela propondrá una presión permanente, pero tomando precauciones defensivas para evitarse sorpresas.

Tras el partido de este viernes, Ecuador irá a Montevideo para enfrentar a Uruguay, y Venezuela recibirá a Perú.

Alineaciones probables:

Ecuador: Liceth Suárez; Jessy Caicedo, Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Kerlly Real; Fiorella Pico, Emily Arias, Evelyn Burgos, Manoly Torres, Karen Flores y Nayeli Bolaños.

Seleccionador: Eduardo Moscoso.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Raiderlin Carrasco, Yenifer Giménez, Bárbara Martínez, Michelle Romero; Dayana Rodríguez, Daniuska Rodríguez, Ayling Herrera, Bárbara Olivieri; Gabriela García y Deyna Castellanos.

Seleccionador: Ricardo Belli.

Árbitra: Adriana Farfán, de Perú, asistida desde el VAR por Wilma Balderrama, de Bolivia.

Estadio: Olímpico Atahualpa, de la capital ecuatoriana.