Ecuador peligra en el Mundial: revelan una posible primera baja

Quedan siete meses para que los directores técnicos mundialistas deban confirmar el listado de manera oficial de convocados para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador clasificó de manera anticipada con referentes como Enner Valencia que se mantuvo como goleador, Piero Hincapié, Willian Pacho, Moisés Caicedo, Joel Ordóñez, entre otros.

Sin embargo, a falta de poco más de seis meses para meterse de lleno en lo que será el Mundial, empiezan los primeros problemas para Sebastián Beccacece que está en el ojo del huracán por sus resultados en la Fecha FIFA de octubre y por la poca pegada que ha tenido la ‘Tri’.

Dependen bastante de Enner Valencia y de Hernán Galíndez como dos jugadores pilares de la selección de Ecuador. Pero, el reemplazo de Galíndez, Gonzalo Valle también ha dado de qué hablar en las últimas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas.

Infortunadamente, el arquero de Liga de Quito salió lesionado y parece que es grave. Gonzalo Valle podría estar de vuelta semanas antes de que arranque el Mundial en 2026.

GONZALO VALLE SERÍA LA PRIMERA BAJA DE SEBASTIÁN BECCACECE EN LA COPA DEL MUNDO

Un durísimo golpe que podría dejar en alerta máxima a Sebastián Beccacece y sus dirigidos para el Mundial de 2026. Se trata de Gonzalo Valle que habría sufrido una distensión en los ligamentos de su rodilla. Aunque todavía no se ha confirmado, habría posibilidad de pasar por el quirófano y esto podría significar una ausencia larga de seis meses o más que podrían poner en jaque su presencia dentro de la convocatoria.

De hecho, se habla de que su lesión es una rotura de ligamento y su vuelta a las canchas podría ser días antes de que arranque el sueño mundialista en Estados Unidos, Canadá y México, a la espera de conocer la suerte de su grupo el 5 de diciembre de 2025.

Gonzalo Valle tuvo una que otra titularidad en las Eliminatorias por la lesión de Hernán Galíndez, y su convocatoria significó el punto de partida para ser uno de los recurrentes convocados de confianza del entrenador argentino. Con este golpe, habrá que esperar la evolución en su recuperación para poder tenerlo de manera anticipada al Mundial.

SEBASTIÁN BECCACECE EN EL OJO DEL HURACÁN

Sebastián Beccacece logró instalarse en el Mundial como segundo de las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, los aficionados de Ecuador quieren que haya un cambio grande dentro de la selección ecuatoriana.

El haber clasificado a Ecuador a la Copa del Mundo le renueva de manera automática su contrato hasta después del Mundial. El argentino tendrá que recuperar la confianza que ha perdido a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y es que, lo que piden en Ecuador es que la selección vuelva a tener la pegada que tenía anteriormente por la poca capacidad goleadora que ha tenido durante estas Eliminatorias con solo 14 goles en 18 partidos disputados, Beccacece tendrá siete meses para convencer, y su próximo reto será en noviembre con rivales por confirmar. También tendrá una Fecha FIFA en marzo justo antes del Mundial.