Ecuador recibe golpe para el Mundial 2026: FIFA confirmó dura sanción

Cabe recordar que la sanción se originó esta decisión ocurrió el pasado 9 de septiembre, durante la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando Ecuador venció 1-0 a Argentina gracias a un tanto de Enner Valencia. En el minuto 50, Caicedo fue expulsado por una fuerte entrada, lo que dejó abierta la posibilidad de un castigo que ahora se materializa. Desde entonces, la expectativa sobre la magnitud de la sanción fue creciendo entre los seguidores del equipo andino.

La baja del mediocampista es un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico. Su aporte en la zona de recuperación, su capacidad para equilibrar el medio campo y su liderazgo dentro del grupo hacen de Caicedo una pieza difícil de reemplazar. En su ausencia, el seleccionador ecuatoriano deberá buscar alternativas que mantengan la intensidad y el orden táctico que caracterizan al conjunto nacional.

Desde la FEF no ocultaron su inconformidad y dejaron entrever que podrían apelar la decisión. Sin embargo, al ser una sanción “en firme”, la posibilidad de que sea revertida resulta poco probable. El organismo ecuatoriano estudia los pasos a seguir, pero todo indica que la suspensión deberá cumplirse sin excepción, dejando al futbolista fuera del debut mundialista.

En Ecuador, la noticia generó frustración y desánimo. Los aficionados esperaban ver a su referente en el arranque del torneo, aportando su energía y experiencia en el medio campo. La ausencia del jugador más caro en la historia del fútbol ecuatoriano implica no solo una pérdida técnica, sino también emocional.