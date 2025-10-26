Ecuador respira tranquilo: recibió mejor noticia para el Mundial 2026

Quedan ocho meses para que se viva la fiesta mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Los directores técnicos tendrán que alistar sus nóminas antes de tiempo para preparar lo que será una nueva edición de la cita orbital. Ecuador sueña bastante con dejar huella en este ciclo después de una gran Eliminatoria Sudamericana como segundos de la tabla de posiciones.

El 5 de diciembre será clave para que cada selección conozca sus respectivos rivales en la competencia y Ecuador deberá estar atento, especialmente para prepararse de cara a esos oponentes, justo después de dos empates en la Fecha FIFA de octubre ante Estados Unidos y México, dos selecciones que serán sede.

Sebastián Beccacece ha tenido mucha división en Ecuador y ha sido muy resistido por hinchas, pero el argentino continuará, dado que, al clasificar a la ‘Tri’ a la Copa del Mundo, su contrato se renueva de manera automática. Para la cita orbital, el ex Defensa y Justicia recibió la mejor noticia.

LA NOTICIA QUE LE DA UN RESPIRO A ECUADOR

Hace unos días, Ecuador sumó un nuevo calvario con la dura lesión de Gonzalo Valle, guardameta de la Liga de Quito que no pudo estar en el compromiso de la Copa Libertadores. El conjunto capitalino decidió mantener la calma con el golpe sufrido por el arquero y no definieron plazos de la lesión.

Sin embargo, Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) prendieron las alarmas con la posibilidad de que el guardameta Gonzalo Valle no pudiera estar dentro del Mundial por una lesión fuerte que podía poner en problemas a Sebastián Beccacece.

Después de Hernán Galíndez, el siguiente arquero es Gonzalo Valle que ya tuvo que suplir al portero de Huracán en las Eliminatorias Sudamericanas por una lesión del argentino ecuatoriano. Valle respondió a la perfección y su ausencia en 2026 podía poner en jaque a Sebastián Beccacece en la convocatoria mundialista.

Afortunadamente para las aspiraciones de Ecuador, Liga de Quito dio a conocer por medio de un comunicado que no necesitará de operación quirúrgica el arquero Gonzalo Valle. Esto ayuda a que la gravedad no sea tan sensible y que pueda estar en el Mundial de 2026.

La ausencia tomará lo que resta del año y podría estar de vuelta a comienzos del 2026. Sufrió una distensión de ligamentos que no tendrá intervención alguna y tendrá que esperar de 12 a 16 semanas de baja, es decir, estaría unos cuatro meses por fuera.

Gonzalo Valle se perderá lo que resta de la Liga Ecuabet, la Copa Libertadores en donde Liga de Quito está cerca de llegar a la final tras darle un golpetazo a Palmeiras y, además, los primeros juegos de la siguiente edición del torneo local. Su regreso estaría pactado para marzo, según lo expuesto por el club.