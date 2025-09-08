Ecuador se adelanta al Mundial y daría golpe a España: figura sería convocado

Aunque todavía queda una fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador ya está pensando en grande con el derecho de afrontar un nuevo Mundial sellando la clasificación de manera anticipada. Sebastián Beccacece espera recobrar el olfato goleador que ha perdido la ‘Tri’ en las últimas jornadas y, en busca de alternativas en el frente de ataque, apareció una solución ignorada.

Se trata nada más ni nada menos que del delantero del Racing de Santander, Jeremy Arévalo. Nació en Maliaño, España y en su corta trayectoria como jugador profesional ha actuado en clubes como Rayo Cantabria y en el cuadro racinguista. El atacante viene dando de qué hablar, especialmente en la última jornada de la Segunda División de España reportándose con un doblete para vencer a Almería.

Este arranque de temporada ha sido perfecto para Racing de Santander que sueña con el ascenso de la mano del hispano ecuatoriano. Su familia proviene de Ecuador y el delantero ya ha dado el visto bueno para jugar en la selección ecuatoriana y no en la de España.

JEREMY ARÉVALO, LA SOLUCIÓN PARA EL MUNDIAL DE 2026 Y EL REEMPLAZO DE ENNER VALENCIA

En las últimas horas apareció una triste noticia para la selección de Ecuador. Enner Valencia sentenció su retiro del combinado nacional cuando termine el Mundial de 2026 y ya hay que pensar en candidatos para poder suplir al máximo goleador de la historia de Ecuador.

Bajo esa condición, Jeremy Arévalo parte con la ventaja en busca de quedarse con esa posición. Dependerá de Sebastián Beccacece si lo va a tener en cuenta para el Mundial, pero si sigue por ese mismo camino con Racing de Santander buscando el ascenso, Arévalo sería la solución para la carencia goleadora de la ‘Tri’, especialmente para el futuro.

Jeremy Arévalo ha hecho carrera en España y a nivel internacional ha representado a la ‘Roja’ y a Ecuador. Con los españoles estuvo en la Sub-18 disputando tres amistosos, mientras que en la ‘Tri’ estuvo con la Sub-20 en el Sudamericano de la categoría sumando tres presentaciones y figuró en un amistoso.

El juvenil de 20 años ya tomó la decisión de representar a Ecuador. Su protagonismo en la selección de mayores dependerá de su rendimiento en Racing de Santander que ha sido muy bueno en este arranque de la temporada.

LOS TRES DELANTEROS FIJOS PARA SEBASTIÁN BECCACECE

A la espera de que lo acerquen a la selección mayor en los amistosos previos al Mundial, Sebastián Beccacece ya tiene definidos los primeros tres convocados, que comparten posición en la cancha.

Sebastián Beccacece dejó entrever su decisión para el Mundial de 2026 con la afirmación de que Enner Valencia, quien se despide tras la Copa del Mundo, Leonardo Campana y Kevin Rodríguez son los tres futbolistas que tienen la ventaja en el frente de ataque para quedarse con la convocatoria.

De ahí en más se podrían sumar otros jugadores como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Willian Pacho, entre otros. Con los tres delanteros que serían convocados, Jeremy Arévalo espera ser una de las opciones y soluciones para ganarse la posición de cara al Mundial de 2026.