Ecuador se florearía antes del Mundial: jugaría con un campeón europeo

Se vienen fechas cruciales para la selección de Ecuador que necesita dar el golpe de cara para el Mundial de 2026. Sus primeros partidos en la Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo será nada más ni nada menos que contra Estados Unidos el viernes 10 de octubre, y cuatro días más tarde jugará ante México.

Estos serán dos vibrantes encuentros de Ecuador que se prepararía justamente contra selecciones que serán las sedes de la Copa del Mundo de 2026 junto con Canadá que enfrentará a la ‘Tri’ el 13 de noviembre. Además de medirse contra las tres naciones que acogerán a las 48 selecciones en el Mundial, también se verán las caras con Nueva Zelanda.

Sin embargo, más allá de prepararse ante las tres selecciones que serán sede del Mundial, la idea es poder tener amistosos previos contra rivales de mucho peso. Ahí entran las naciones europeas, y, justamente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) estaría a nada de cerrar un juego frente a una campeona de Europa.

PORTUGAL SERÍA EL RIVAL DE ECUADOR EN LA FECHA FIFA DE MARZO

Aunque no hay nada cerrado y antes de pensar en marzo hay que enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Nueva Zelanda para terminar con el calendario de las Fechas FIFA del 2025, la selección de Ecuador, bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, los ecuatorianos buscan rivales de más prestigio de cara al Mundial.

En ese sentido, todo parece indicar que sus rivales de marzo previos al Mundial saldrán de Europa. Y es que, por medio de A Bola, Portugal estaría buscando a un rival de Sudamérica y quiere cerrar el acuerdo con la FEF para jugar sus amistosos.

Portugal quedó campeona de la Eurocopa en el 2016 cuando superó a Francia en aquella final con la lesión de Cristiano Ronaldo y su próximo rival podría llegar a ser Ecuador una vez terminen las Eliminatorias Europeas para clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Cristiano Ronaldo podría ser la dura prueba de Ecuador para poder llegar con creces y con mucho protagonismo internacional a la Copa del Mundo. Sin embargo, deberán cerrar el amistoso pronto, dado que, también se habla de que Portugal estaría pensando en otras selecciones de la CONMEBOL, entre ellas, Colombia que suena como una de las candidatas.

SI NO ES PORTUGAL, ECUADOR YA TENDRÍA PLAN B EN MARZO

Se vendrán los primeros cuatro amistosos para cerrar el 2025 y con miras netamente al Mundial de la categoría de mayores en el 2026. El próximo año llegarán los partidos de preparación que será tres meses antes de la Copa del Mundo. Portugal suena, pero no sería la única.

En caso de que Portugal no cierre el partido con la FEF, Ecuador y la federación ya piensan en otras opciones europeas. Bélgica, Croacia e Inglaterra aparecen en la escena con la posibilidad de ser los rivales en marzo.