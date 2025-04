Ecuador se 'hunde' en polémica con Independiente del Valle: la razón

Ecuador necesita asegurar su clasificación al Mundial de 2026 en la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas en el mes de junio. Sin embargo, en medio de ese camino por el boleto a la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá, la polémica no ha dejado de hacerse presente, especialmente, en cada convocatoria de la ‘Tri’.

Sebastián Beccacece ha perdido mucha autoridad y credibilidad por grandes referentes del fútbol ecuatoriano. Es como si hubiese un favoritismo en el balompié local por Independiente del Valle, equipo que, en la última jornada de Eliminatorias, contó con cuatro futbolistas negriazules, mientras que, David Cabezas y Janner Corozo fueron los únicos jugadores del rentado ecuatoriano que también entraron.

A raíz de esto, y de la lista de invitados donde Independiente del Valle también se vio privilegiado con uno que otro jugador en esa convocatoria, hay cierto rumor que dice que este club domina a la hora de elegir convocados y que Sebastián Beccacece no tiene la autoridad.

En Ecuador se dice que Independiente del Valle pone los jugadores dentro de la selección ecuatoriana, y por eso es la principal razón de que haya tantos jugadores del elenco rayado.

DIRIGENTE DESMINTIÓ QUE INDEPENDIENTE DEL VALLE TENGA INCIDENCIA EN CONVOCATORIAS

Por lo visto en marzo, aparecieron esos rumores que indican las incidencias directas de Independiente del Valle para citar jugadores a la selección de Ecuador. Michel Deller, dueño del equipo negriazul manifestó en los últimos días, su preocupación por estos rumores que aparecen en cada convocatoria.

Deller afirmó que, “no nos gusta y ya viene desde hace mucho esta narrativa, claro que es un orgullo tener muchos jugadores en la selección, pero se creó la narrativa de que nosotros hacemos que llamen y es falso. Nos hace daño que convoquen a un chico de 17 años porque el jugador no está listo, no está maduro. No tenemos ninguna injerencia en las convocatorias de la Selección. Por el contrario, tratamos de mantenernos alejados del día a día de la Selección para no dar papaya".

En medio de las polémicas, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) reveló la preocupación que hay en convocatorias, pues hay equipos que le piden que convoquen jugadores para venderlos. Una forma de negocio muy polémica y criticada. Además, cuando Darwin Guagua debutó con 17 años, se dijo que había algo detrás y que clubes de Europa lo quieren.