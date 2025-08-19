Ecuador se quedó sin director técnico: emotivo mensaje de despedida

La selección de Ecuador afronta el gran reto de terminar de buena manera las Eliminatorias Sudamericanas cuando enfrente a Paraguay y a Argentina. Con la clasificación anticipada para el Mundial de 2026, Sebastián Beccacece busca empezar a tener en sus convocatorias jugadores que compondrán la base del combinado mundialista.

Por su parte, la selección Sub-17 no pudo dar el golpe en el Sudamericano de la categoría y quedó eliminado sin el objetivo de sellar la clasificación para el Mundial. Estuvieron a nada de lograrlo, pero cayeron contra Bolivia en el encuentro definitivo para asegurar ese último cupo.

Juan Carlos Burbano fue el entrenador encargado en dirigir a la selección de Ecuador Sub-17 y por los resultados negativos que condenaron al combinado nacional a la eliminación, este martes 19 de agosto se confirmó su salida de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Burbano utilizó su cuenta oficial de X para dejar un mensaje emotivo confirmando su salida.

LA SALIDA DE JUAN CARLOS BURBANO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ‘TRI’ SUB-17

Bajo las riendas de Juan Carlos Burbano, Ecuador afrontó el Sudamericano Sub-17. Con varios cupos disponibles para las selecciones del continente, los ecuatorianos se quedaron al borde de sellar la entrada a la Copa del Mundo de Catar. La ‘Tri’ fue octava perdiendo contra Bolivia en el partido por la séptima casilla y último cupo para clasificar.

Sin duda alguna, esta eliminación empezó a generar revuelo en la FEF y Juan Carlos Burbano debía tomar una decisión por los malos resultados que dejó en el Sudamericano. Meses después, el entrenador anunció en sus redes sociales su despedida oficial de la dirección técnica.

En su cuenta de X, Juan Carlos Burbano informó su salida de la FEF por la no clasificación, “anuncio mi salida de la FEF. Ha sido una gran experiencia con estos jóvenes jugadores de la Sub-17, un 2do lugar y luego un 8vo. De ambas he aprendido y siento que dejé en los chicos semillas en su corazón. Estoy seguro muchos llegarán a la selección mayor”.

ECUADOR BUSCA NUEVO ENTRENADOR

Con la salida de Juan Carlos Burbano, la selección de Ecuador Sub-17 deberá elegir a su nuevo entrenador de cara al Sudamericano de 2026. El próximo año se volverá a disputar y nuevamente selecciones del continente clasificarán para el Mundial de la categoría en Catar.

La FIFA definió que el Sudamericano y el Mundial se jugará anual hasta 2029 y con sede en Catar. Bajo esas condiciones, Ecuador deberá encontrar al entrenador idóneo para poder resurgir en la categoría y clasificar a la Copa del Mundo del siguiente año.

En ese orden de ideas, la FEF tendrá que informar el reemplazo de Juan Carlos Burbano en las próximas semanas para no quedarse atrás y preparar todo para afrontar el Sudamericano de 2026.