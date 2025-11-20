Ecuador tomaría radical decisión con Beccacece antes del Mundial

Falta menos de un mes para que las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo de 2026 conozcan a sus respectivos rivales en la fase de grupos. Ecuador logró una importante victoria frente a Nueva Zelanda en la última Fecha FIFA y esto permitió que se quedaran en el bombo 2 del sorteo.

Vea también: Luis Díaz afrontará nuevo desafío con Bayern Múnich: partidos clave

Con esto evitarán a selecciones complicadas como Croacia, Australia, Suiza, Austria, Japón, Corea del Sur, entre otras, pero, por los cabezas de serie, seguro que le tocará un panorama difícil.

A Sebastián Beccacece le ha tocado aguantar múltiples críticas partido tras partido. La poca pegada que tuvo Ecuador en las Eliminatorias con solo 14 goles anotados es el principal motivo por el que el argentino no cuenta con todo el apoyo por parte de la hinchada.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los jugadores le han brindado la confianza necesaria a Sebastián Beccacece, tanto así que, con la victoria ante Nueva Zelanda, filtraron una decisión radical y a largo plazo con el ex Defensa y Justicia.

LA MEDIDA QUE TOMARÍAN EN LA FEF CON SEBASTIÁN BECCACECE

Cuando un director técnico sella la clasificación a un Mundial, el contrato se amplía de manera automática hasta finales del ciclo mundialista. Por esta razón, Sebastián Beccacece renovó hasta el final del 2026.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Ufredo Borbor, tras la victoria ante Nueva Zelanda, la FEF habría decidido ampliarle su contrato por más tiempo demostrándole la confianza que tienen en él. Y no es para menos, pues el argentino logró clasificar segunda en las Eliminatorias Sudamericanas con 29 puntos, fue la menos vencida en las clasificatorias y quedó en el bombo 2 del Mundial.

Le puede interesar: Deportivo Cali trabaja para cumplirle pedido a Gamero para 2026

Todo esto suma y Ufredo Borbor señaló en Havoline Deportivo que, “tengo el borrador en este instante. Hace pocos segundos, Sebastián Beccacece acaba de firmar para el próximo Mundial con la ‘Tricolor’. Te estaremos viendo en el 2026 y en el 2030”.

Luego sentenció que, “Sebastián Beccacece va para largo en la selección de nuestro país. Pepa confirmada, Sebastián Beccacece se queda hasta 2030 en Ecuador”. Bajo ese panorama, todo parece indicar que el argentino continuará, pero hay un problema que puede poner en riesgo su continuidad.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA SEBASTIÁN BECCACECE EN ECUADOR

Aunque Ufredo Borbor mantiene que ya está todo hecho para que Sebastián Beccacece continúe en la selección ecuatoriana, aparece un pequeño problema que podría complicar todo en las aspiraciones del argentino con su continuidad.

Lea también: Confirman las que serían las primeras dos salidas de Millonarios

Después que termine el Mundial, en la FEF habrá elecciones de nuevo presidente. Francisco Egas dejará su puesto y en estos momentos suena Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Ecuabet como uno de los principales candidatos.

La pelea de Loor será con Esteban Paz y Jaime Estrada que suenan como los principales candidatos para hacerse con la presidencia de la Federación Ecuatoriana. Los tres perfiles han mantenido que quieren a Guillermo Almada, y, seguramente, harán lo posible para contratarlo como su nuevo entrenador. Sebastián Beccacece tendrá el Mundial para hacerles cambiar de posición y mantenerse hasta 2030 como señala Ufredo Borbor.