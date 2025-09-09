Cargando contenido

🟡 EN VIVO 🟡 Ecuador vs Argentina HOY en ELIMINATORIAS, fecha 18
🟡 EN VIVO 🟡 Ecuador vs Argentina HOY en ELIMINATORIAS, fecha 18
CONMEBOL
Fútbol
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 14:40

Ecuador vs Argentina EN VIVO HOY 9 de septiembre Eliminatorias 2026

Ecuador busca cerrar las Eliminatorias con una victoria de local en Guayaquil.

Ecuador y Argentina se miden este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un partido que marcará el último encuentro de ambas selecciones en las clasificatorias. Ambos conjuntos llegan clasificados y representa el adiós para varios jugadores de recorrido en ambos equipos.

Desde el plano futbolístico, el conjunto conducido por Lionel Scaloni ya empieza a mirar sus alternativas de cara al Mundial 2026, lo que le permite encarar el choque con menos presión y más libertad para probar alternativas. El estratega ha sabido combinar experiencia con juventud, y este partido servirá como escenario para dar minutos a promesas emergentes.

En la otra acera, Ecuador sabe que debe cerrar de buena manera su participación de local. La tricolor logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, pero ahora quiere consolidar un once que le permita hacer un buen papel en la cita orbital y por ello, Sebastián Becaccece apuntará a ello.

Siga la transmisión en vivo

Ecuador vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY, martes 9 de septiembre

El partido entre Ecuador y Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 18:00 (hora ecuatoriana) y 20:00 (hora argentina). El duelo se podrá ver en Fútbol RCN y la APP de Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de los dos equipos.

Horarios del partido:

Ecuador, Colombia y Perú: 18:00

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00

Venezuela, Chile y Bolivia: 19:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)

México: 17:00

España: 01:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
seleccion ecuador

Ecuador

Imagen
Selección Argentina

Argentina

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido