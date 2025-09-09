Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 14:40
Ecuador vs Argentina EN VIVO HOY 9 de septiembre Eliminatorias 2026
Ecuador busca cerrar las Eliminatorias con una victoria de local en Guayaquil.
Ecuador y Argentina se miden este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un partido que marcará el último encuentro de ambas selecciones en las clasificatorias. Ambos conjuntos llegan clasificados y representa el adiós para varios jugadores de recorrido en ambos equipos.
Desde el plano futbolístico, el conjunto conducido por Lionel Scaloni ya empieza a mirar sus alternativas de cara al Mundial 2026, lo que le permite encarar el choque con menos presión y más libertad para probar alternativas. El estratega ha sabido combinar experiencia con juventud, y este partido servirá como escenario para dar minutos a promesas emergentes.
En la otra acera, Ecuador sabe que debe cerrar de buena manera su participación de local. La tricolor logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, pero ahora quiere consolidar un once que le permita hacer un buen papel en la cita orbital y por ello, Sebastián Becaccece apuntará a ello.
Ecuador vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY, martes 9 de septiembre
El partido entre Ecuador y Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 18:00 (hora ecuatoriana) y 20:00 (hora argentina). El duelo se podrá ver en Fútbol RCN y la APP de Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de los dos equipos.
Horarios del partido:
Ecuador, Colombia y Perú: 18:00
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00
Venezuela, Chile y Bolivia: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
Fuente
Antena 2