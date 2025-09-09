Ecuador y Argentina se miden este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un partido que marcará el último encuentro de ambas selecciones en las clasificatorias. Ambos conjuntos llegan clasificados y representa el adiós para varios jugadores de recorrido en ambos equipos.

Desde el plano futbolístico, el conjunto conducido por Lionel Scaloni ya empieza a mirar sus alternativas de cara al Mundial 2026, lo que le permite encarar el choque con menos presión y más libertad para probar alternativas. El estratega ha sabido combinar experiencia con juventud, y este partido servirá como escenario para dar minutos a promesas emergentes.

En la otra acera, Ecuador sabe que debe cerrar de buena manera su participación de local. La tricolor logró el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, pero ahora quiere consolidar un once que le permita hacer un buen papel en la cita orbital y por ello, Sebastián Becaccece apuntará a ello.