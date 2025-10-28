Sigue la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, un novedoso torneo que llegó para quedarse en Sudamérica sin la presencia de la selección de Brasil que será sede del Mundial de 2027 y que no participará en este certamen por ese detalle.

En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador se mide con la Selección Colombia en un duelo en el que se ven las caras dos ganadoras en sus respectivos debuts. Las ecuatorianas superaron a Bolivia en el Estadio Municipal El Alto con un categórico 0-4, mientras que las colombianas vencieron a Perú con un 4-1 en el Atanasio Girardot.

La visita de Colombia a Ecuador servirá para mirar varios aspectos. El primero es la disputa por el liderato en un duelo que puede dejar a la selección cafetera en lo más alto, o bien a las ecuatorianas con dos partidos ganados. El empate mantendrá la paridad entre las dos. Argentina les mete la presión a estas dos naciones, dado que abrirá la jornada contra Uruguay en el clásico.

Lo segundo es el cambio generacional de las dos selecciones. Ecuador dejó afuera a Ligia Moreira, mientras que Colombia no convocó a Catalina Usme para esta doble Fecha FIFA de Liga de Naciones. Por su parte, también habrá que ver si la ‘Tri’ se hace fuerte en la altura o si las dirigidas por Ángelo Marsiglia pueden ganarle a ese factor.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ECUADOR VS COLOMBIA ESTE MARTES 28 DE OCTUBRE POR LA LIGA DE NACIONES FEMENINA DE CONMEBOL

El partido de la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina entre Ecuador y Colombia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado tiene una importancia adicional por el liderato que está en juego. El balón rodará a partir de las 6 de la tarde en horario colombiano y ecuatoriano. Se podrá ver a través del Canal RCN, YouTube de Deportes RCN y la App de RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ECUADOR VS COLOMBIA

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.