Ecuador vs Nueva Zelanda EN VIVO 18 noviembre: amistoso internacional

Cada vez falta menos para que inicie una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección de Ecuador se volverá a convertir en protagonista en el marco de la última fecha FIFA de 2025.

Ecuador llega con un presente deportivo bastante irregular, con un cupo en el Mundial, pero tres partidos amistosos empatados de manera consecutiva que empieza a preocupar para la cita orbital.

Mientras que Nueva Zelanda tampoco la pasa bien y en sus últimos 3 duelos no ha visto la victoria. Completa un empate y dos derrotas, la más reciente de ellas ante la Selección de Colombia por un marcador de 2-1.

ASÍ SE PODRÁ VER ECUADOR VS NUEVA ZELANDA EN VIVO

En la última fecha FIFA se enfrentarán Ecuador vs Nueva Zelanda a partir de las 20:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de este enfrentamiento se podrá ver a través de El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas. Además, también podrá seguir el respectivo partido a través de Antena 2.