Eddie Salcedo fue convocado a la Selección Italia Sub 21

Tras no haber sido en el proceso de selecciones comandado por Arturo Reyes en Colombia, el futbolista de origen colombo italiano, Eddie Salcedo, recibió el llamado para integrar la Selección italiana sub 21, que jugará contra Esolvenia en el estadio Guido Teghil. Junto a Salcedo, el DT de la 'Azzurra' decidió llamar a 10 compañeros más del colombiano en el equipo Sub 19 del país, buscando darles un mayor rodaje y una buena experiencia.

Salcedo, futbolista que milita en Hellas Verona y cuyo pase es propiedad de Inter, tuvo una buena temporada y brilló en su equipo destacándose en partidos clave, motivo por el que el técnico de la institución pidió a la dirigencia del equipo que hiciera lo posible por retenerlo, pese a que hay varias especulaciones que aseguran que el colombiano habría sido pedido por Conte para regresar al equipo de Milán.

El partido en el que participará Salcedo entra como parte del ciclo de preparación de la Selección italiana que disputará el Europeo, en donde hace parte del grupo uno, por lo tanto, es muy posible que previo al partido oficial el colombiano no entre dentro del grupo de convocados final, al igual que sucedería con todos los jugadores de su categoría, a quienes el técnico llamó para ir integrando.

Pese a ello, el colombo italiano sigue demostrando un altísimo nivel, su madurez es uno de los puntos clave que ha logrado a lo largo de la temporada y sigue sumando minutos en la búsqueda de una consolidación en el equipo absoluto italiano, con el que seguiría luego de haber hecho todo el proceso de inferiores con Italia. Salcedo participó de 17 partidos en la pasada temporada, disputó un total de 677 minutos y marcó un gol.