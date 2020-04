Eden Hazard confesó cuál es su principal problema en medio de la cuarentena

Eden Hazard es uno de los jugadores que se vieron "beneficiados" por la situación actual que atraviesa el mundo y el deporte, en general. El futbolista de Real Madrid, quien se operó antes del inicio del aislamiento y se recupera en su casa ubicada en la capital española, podría regresar para disputar la parte final de la temporada y, además, llegaría en perfectas condiciones para la disputa de la Eurocopa, evento al que apuntaba y que fue aplazado para 2021.

Le puede interesar: Se aplaza la Media Maratón de Bogotá por Covid-19

Teniendo esto en cuenta, el volante habló con RTBF, canal de su país al que confesó cuál es la situación más complicada con la que ha tenido que lidiar durante la cuarentena, siendo esta un poco inesperada. "Este es un momento complicado y es difícil mantenerse en forma. En mi caso intento no comer mucho, no ir demasiado a la despensa por pasteles. Sin embargo, no hacerlo no me resulta nada fácil", sentenció el jugador.

Hay que recordar que una de las críticas que recibió Eden Hazard tras su llegada a Real Madrid estuvo relacionada con su forma física, pues desde varios medios se aseguró que tenía sobrepeso y que este era uno de los problemas que le había impedido brillar en el club merengue, con el que tuvo una temporada para el olvido en la que se ausentó más tiempo del que jugó y no pudo reflejar su alto valor dentro de los terrenos de juego.

Lea también: Los problemas económicos que hacen temblar al ciclismo si se cancela el Tour de Francia

Hazard sabe de esta situación y asegura que para la próxima temporada, al estar mucho más adaptado, podrá rendir y estar más cerca de lo que fue su nivel en Chelsea, club con el que alcanzó un altísimo nivel que le valió convertirse en uno de los jugadores más importantes del fútbol europeo.