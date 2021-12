Éder Álvarez Balanta elegido como mejor jugador de Brujas en noviembre

El futbolista colombiano Éder Álvarez Balanta fue reconocido como el mejor jugador del Brujas de Bélgica en noviembre, mes en el cual consiguió una regularidad importante, tanto en el torneo local como internacional.

En las redes sociales del equipo fue confirmada la noticia después de terminar cuatro semanas de competencia en las cuales el colombiano se destacó por sus buenas participaciones y además grandes rendimientos en los juegos disputados.

En total, en el mes de noviembre, fueron 4 partidos claves de los cuales tres fueron del torneo local y uno fue de la Liga de Campeones, ese último en la goleada ante Leipzig que los dejó muy mal parados en la clasificación del torneo internacional.

For the very first time! 😍💪🏼#POTM #Unibet pic.twitter.com/pz18afUpok