Ederson se quedó con el The Best a mejor portero

Ederson Moraes, portero del Manchester City, ha sido elegido mejor portero del año en los premios The Best, por delante de Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Yassine Bounou, del Al Hilal.



Ederson fue el portero titular del City en la conquista del segundo triplete en la historia del fútbol inglés, ganando la Premier League, la Champions League y la FA Cup.



El brasileño, que llegó al City procedente del Benfica por 40 millones en 2017, dejó su puerta a cero en once ocasiones en Premier, ayudando al City a ganar su tercera Premier seguida, y solo recibió tres goles en las eliminatorias de la Champions. En la FA Cup apenas jugó 45 minutos en la quinta ronda contra el Bristol City, ya que el titular de la competición fue Stefan Ortega.

Solo el Southampton en los cuartos de final de la Copa de la Liga evitó que el City lograra un póker doméstico que no ha conseguido ningún equipo en la historia del fútbol inglés.



Curiosamente, Ederson fue elegido mejor portero de la temporada, pese a que Courtois fue el que estuvo presente en el mejor once de la FIFA en esta misma gala.

Los premios The Best son votados por los seleccionadores nacionales, los capitanes nacionales, periodistas y los aficionados a través de la página oficial de la FIFA y cubren el período entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023.