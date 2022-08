Eduardo Luis dio su versión de la lesión que sufre James; el propio '10' se la confirmó

Los rumores de lo que está pasando con James Rodríguez van y vienen, durante este miércoles el colombiano ha sido tendencia por una supuesta lesión de dos meses que al final él terminó desmintiendo, pero el presentador Eduardo Luis explicó perfectamente lo que estaba pasando.

En el programa Saque Largo de Win Sports+, el periodista dio a entender la situación que se habría presentado hacia medio día diciendo que "salió una información que llegó desde un periodista de Qatar. Yo vi la situación y averigüé por mi lado, James no sabía que eso estaba pasando".

"Él se da cuenta porque le mando a preguntar y a las 12:49 del día me responde. A los minutos es cuando pone el trino: ¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas" añadió Eduardo Luis en su intervención.

Finalmente, el presentador explica que "en ese momento no hablé directamente con él pero al final me explicó que no son dos meses, que tiene una contusión y que en un par de días ya estaría bien" dando a entender que solo se trata de "dos semanas" y ya cumplió la primera, por lo que no le falta mucho tiempo.

El colombiano no apareció en la última convocatoria del Al Rayyan de Qatar y empieza a sumar otra temporada sin continuidad, un hecho que se ha presentado recurrentemente en el último año.