Eduardo Méndez explicó porqué Santa Fe no jugaría la Liga Femenina

La División Mayor del Futbol Profesional Colombiano y el Ministerio del Deportivo confirmaron hace algunos días que se realizará en el segundo semestre del 2022 una nueva edición de la Liga Profesional Femenina.

La noticia generó emoción en la afición que sigue este torneo, pero también causó malestar en algunos directivos que no tenían en mente formar equipo para la segunda mitad del año.

Es el caso de Independiente Santa Fe, que tiene en duda su participación, según explicó su presidente Eduardo Méndez.

"Al presidente de Dimayor se le dio por organizar un torneo y de la noche a la mañana nos dice que hagamos esto. Nosotros tenemos contratos. Se le dice a las niñas que esperen para iniciar un nuevo torneo en el 2023", afirmó en Planeta Fútbol de Antena 2.

Méndez señaló que no pretende "sacar un equipo por sacar", ya que Santa Fe se ha caracterizado por formar nóminas competitivas.

"Nuestra nómina es importante y nos vale recursos importantes. Estoy hablando con patrocinadores para ver si podemos participar. Hay dos equipos que sí les interesa. Los dos que van a Copa Libertadores".

El directivo agregó que el argumento de Dimayor para realizar el segundo certamen tiene que ver con los torneos internacionales.

"La Dimayor manifestó que por los torneos internaciones es que considera que se debe jugar ese torneo. Eso lo he manifestado. Nunca se ha dicho que no participaré. Estoy mirando los recursos. No estaremos con un equipo cualquiera por competir. Si no tengo mis jugadoras bien pagas. No tendremos equipo y continuaremos en el 2023, tal y como está planificado".