Eduardo Méndez lo hizo oficial: ¿Qué pasará con Jorge Bava?

La continuidad del entrenador Jorge Bava al frente de Independiente Santa Fe fue confirmada por el presidente de la institución, Eduardo Méndez, en medio de versiones que señalaban la posibilidad de su salida hacia Cerro Porteño de Paraguay. El dirigente explicó que el técnico uruguayo seguirá cumpliendo con su contrato vigente y descartó cualquier negociación en curso con otro club.

Méndez precisó que Santa Fe no está en la búsqueda de un nuevo entrenador y que los rumores surgieron sin fundamento en el entorno mediático. Agregó que la institución mantiene plena confianza en la planificación deportiva encabezada por Bava y que el trabajo se desarrolla conforme a lo establecido desde el inicio de la temporada.

El presidente también aclaró que, llegado el momento de la finalización del contrato, la directiva trabajará en los términos para su renovación. Subrayó que las decisiones relacionadas con la continuidad del cuerpo técnico se tomarán únicamente desde la administración del club y en el marco de las necesidades deportivas y contractuales.

La información sobre el interés de Cerro Porteño había circulado en diferentes medios en las últimas horas. Según esas versiones, el equipo paraguayo consideraba a Bava como una opción para reforzar su proyecto deportivo, lo que generó especulaciones sobre una salida inmediata. No obstante, la postura oficial de Santa Fe es mantener la estabilidad del proceso actual.

La confirmación de la continuidad de Bava implica la ratificación del proyecto que inició con su llegada. El entrenador uruguayo asumió el cargo con el propósito de consolidar un proceso de mediano plazo y ya fue campeón, lo que le aseguró un cupo a la Copa Libertadores del 2026.

Con estas declaraciones, la dirigencia de Santa Fe busca poner fin a la incertidumbre generada por los rumores y reafirma su compromiso con el entrenador que actualmente orienta al plantel profesional.