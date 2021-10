Edwin Cardona recibe fuerte crítica de un "ídolo" de Boca Juniors

El volante colombiano Edwin Andrés Cardona vive un difícil presente en Boca Juniors. A pesar que después de la polémica que protagonizó al término de la Copa América, Cardona ha entrado en los planes del entrenador Sebastián Battaglia. Sin embargo, su estado físico no le ha permitido tener la continuidad necesaria.

Y es que el mediocampista sufrió el pasado lunes 11 de octubre un desgarro muscular grado II del bíceps femoral derecho que lo ha mantenido por fuera de las canchas.

Sumado a las lesiones, en las últimas horas recibió una fuerte críticas por parte de Alberto Márcico, exjugador de Boca Juniors entre 1992 y 1995.

'El Beto' señaló que al colombiano se le está dando "demasiado tiempo" para demostrar su nivel.

“Demasiado tiempo se le está dando a Edwin Cardona. El ‘turco’ Mohamed me dijo: 'Beto, conmigo no jugaba. No tiene compromiso' si me preguntas, para mi hoy no lo tiene con Boca y eso es muy importante”, dijo en Xeneize en Somos Boca.

En el 2021, Edwin Cardona ha disputado 15partidos y marcado dos goles con Boca Juniors. Se espera que su regreso a entrenamientos se registre en la presente semana y pueda participar el sábado 30 de octubre en el duelo frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.