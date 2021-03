Edwin Cardona relató el sufrimiento que vivió por no ir al Mundial y cómo lo superó

El volante colombiano Edwin Andrés Cardona Bedoya ha vivido momentos muy difíciles en su carrera deportiva, principalmente con la Selección Colombia, ya que cuando era sub20 y una de las joyas del país, no fue tenido en cuenta para disputar el Mundial de la categoría del 2011, posteriormente, integró el combinado nacional en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, pero tampoco estuvo en la lista final de José Néstor Pékerman para el certamen.

Cardona, en diálogo con Chris Méndez, relató el sufrimiento que tuvo que superar para volver a estar es óptimas condiciones emocionalmente y que le ha servido para recuperar su mejor nivel futbolístico.

"Lo más duro que me ha pasado en mi vida fue lo del Mundial, me dijeron muchas cosas, confíe en personas que en su momento las consideraba importantes para mi vida y carrera y cuando recibo la llamada de que no iba para el Mundial. Me habían dado una semana de descanso para estar con mi familia antes de la concentración y era un sábado después de cenar con mis hijos, íbamos en carretera para la casa y yo iba manejando cuando recibo la llamada y el carro se fue manejando solo por que sentí un vacío en mi corazón. Cuando llegué a la casa me hice el fuerte", indicó.

El volante continuó su relato asegurando que cuando vio el primera partido del Mundial sintió que su vida le dio un giro drástico y empezó a cuestionar su fe y creencias.

"Me pasó eso y dejé de creer. Fue un tropiezo, subí como siete kilos y cuando volví a Boca después del Mundial, ver que mis compañeros lo habían jugado, yo no quería saber nada de jugar, no quería escuchar de Dios, tuve problemas con mi familia, me aislé y pensé solo en mi", dijo.

Cardona manifestó que al dejar Boca e irse a México escuchó a personas decir que ya era un jugador del montón, por lo que poco a poco decidió iniciar una rehabilitación para "encontrarse" y volver a destacarse dentro de la cancha.