Edwin Cardona salió en medio de lágrimas del duelo ante Sao Paulo

Llegó a su fin el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo con un sorpresivo marcador que llena de ilusión al conjunto brasilero, pero que también dejó desconsolado por completo al referente y capitán de la escuadra 'verdolaga', Edwin Cardona.

Nacional no hizo respetar su casa y los más de 40.000 hinchas que asistieron al Atanasio Girardot salieron decepcionados al ver que su equipo no le pudo sacar ventaja a Sao Paulo a pesar de haber dominado deportivamente durante los 90 minutos. Sin embargo, hubo un personaje en específico al que se le vio toda la rabia y frustración convertidas en lágrimas, Edwin Cardona.

Edwin Cardona no pudo contener el llanto en el duelo ante Sao Paulo

Nacional desperdició una oportunidad clara de sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores al errar varias situaciones de gol en el transcurso de los 90 minutos en el compromiso contra Sao Paulo.

El equipo comandado por Hernán Crespo se llevó un "empate de oro" de Medellín para rematar la serie en casa, lo que dejó completamente descontentos a Gandolfi, sus jugadores, pero en especial a Edwin Cardona, quien a lo largo del partido tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador desde el punto penal, pero en ambas terminó equivocándose y dándole vida a Sao Paulo.