Cargando contenido

Edwin Cardona no pudo ocultar sus lágrimas tras el empate de Nacional
Edwin Cardona no pudo ocultar sus lágrimas tras el empate de Nacional
@nacionaloficial
Fútbol
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 22:09

Edwin Cardona salió en medio de lágrimas del duelo ante Sao Paulo

Edwin Cardona no pudo contener el llanto tras el mal partido ante Sao Paulo en la Copa Libertadores.

Llegó a su fin el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo con un sorpresivo marcador que llena de ilusión al conjunto brasilero, pero que también dejó desconsolado por completo al referente y capitán de la escuadra 'verdolaga', Edwin Cardona. 

Nacional no hizo respetar su casa y los más de 40.000 hinchas que asistieron al Atanasio Girardot salieron decepcionados al ver que su equipo no le pudo sacar ventaja a Sao Paulo a pesar de haber dominado deportivamente durante los 90 minutos. Sin embargo, hubo un personaje en específico al que se le vio toda la rabia y frustración convertidas en lágrimas, Edwin Cardona. 

Le puede interesar: Cardona ERRÓ DOS PENALES consecutivos en la Copa Libertadores ante Sao Paulo

Edwin Cardona no pudo contener el llanto en el duelo ante Sao Paulo

Nacional desperdició una oportunidad clara de sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores al errar varias situaciones de gol en el transcurso de los 90 minutos en el compromiso contra Sao Paulo. 

El equipo comandado por Hernán Crespo se llevó un "empate de oro" de Medellín para rematar la serie en casa, lo que dejó completamente descontentos a Gandolfi, sus jugadores, pero en especial a Edwin Cardona, quien a lo largo del partido tuvo dos ocasiones claras para abrir el marcador desde el punto penal, pero en ambas terminó equivocándose y dándole vida a Sao Paulo. 

 

Lea también
Image
Cardona decepciona errando penal en Copa Libertadores

VIDEO: Cardona BOTÓ PENAL y deja con vida a Sao Paulo en Libertadores

Ver más

El capitán del 'verde paisa', tras los dos penales botados y una serie de pases incompletos, le terminaron costando la salida hacia el banquillo técnico, en donde se vio su frustración al patear las sillas del la zona de suplentes y luego al verse envuelto en lágrimas una vez tomó asiento junto a sus compañeros. 

¿Nacional será sancionado? ¿Cómo acabar con la violencia en el fútbol colombiano?

 

Lea también: Nacional confirmó duro golpe para la Libertadores: hay 5 bajas por lesión

¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Edwin Cardona

Edwin Cardona

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Javier Gandolfi

Imagen
Sao Paulo

Sao Paulo

Imagen
Fútbol de Brasil

Fútbol de Brasil

Imagen
Selección Brasil

Brasil

Cargando más contenidos

Fin del contenido