Edwin Cardona tomó radical decisión tras su mal momento en Nacional
Edwin Cardona no se guardó nada y habló sobre su mal momento en Nacional.
Nacional no pasa por su mejor momento en el segundo semestre deportivo de la temporada 2025, en donde los resultados han sido bastante irregulares a nivel nacional e internacional y uno de los principales protagonistas de ello sería el capitán, Edwin Cardona.
El experimentado mediocampista antioqueño ha sido el centro de varias conversaciones negativas en Nacional, en especial por lo que ocurrió en la eliminación de la Copa Libertadores, en donde desperdició dos penales en el Atanasio Girardot y salió expulsado durante el partido de ida en Brasil. Frente a esta situación, a Cardona no le quedó de otra que salir a pedir disculpas a su equipo e hinchas a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.
Cardona demostró arrepentimiento por su mal momento en Nacional
El cuadro 'verdolaga' regresó a Colombia desde Brasil con las manos vacías y con la obligación de reivindicarse frente a su hinchada saliendo campeones de alguno de los torneos en los que continúan con vida. El siguiente reto sería en la Liga BetPlay contra América de Cali, pero antes de ello todavía hacía falta arreglar un problema interno en el equipo en donde Edwin Cardona era el protagonista.
Para nadie es un secreto que la situación del capitán con el equipo en los últimos duelos no ha sido la mejor ni la más madura, por lo que justo antes del clásico ante América se reportó con un sentido mensaje de arrepentimiento para los fanáticos, directivos y compañeros de Nacional.
En el comunicado que compartió Cardona a través de sus redes sociales, expresó la tristeza que sentía por lo que estaba pasando y pidió perdón a todos, pero también se comprometió a cambiar, volver a ganar la confianza de todos e hizo una invitación a los hinchas para que los sigan acompañando rumbo al objetivo de salir campeones.
EDWIN CARDONA ofrece disculpas en un comunicado público@nacionaloficial pic.twitter.com/nwZhLohEGY— Mariano Olsen (@olsendeportes) August 24, 2025
Próximo partido de Edwin Cardona con Atlético Nacional
El siguiente reto que tendrá Edwin Cardona comandando a Atlético Nacional desde el terreno de juego auspiciando como capitán sería en una nueva instancia de la Copa BetPlay. Los octavos de final le abren las puertas al enfrentamiento entre el 'verde paisa' frente a Deportes Quindío, en donde comenzarán con el partido de ida en el Atanasio Girardot el miércoles 27 de agosto sobre las 20:30 hora local.
