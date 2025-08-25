Edwin Cardona tomó radical decisión tras su mal momento en Nacional

Nacional no pasa por su mejor momento en el segundo semestre deportivo de la temporada 2025, en donde los resultados han sido bastante irregulares a nivel nacional e internacional y uno de los principales protagonistas de ello sería el capitán, Edwin Cardona.

El experimentado mediocampista antioqueño ha sido el centro de varias conversaciones negativas en Nacional, en especial por lo que ocurrió en la eliminación de la Copa Libertadores, en donde desperdició dos penales en el Atanasio Girardot y salió expulsado durante el partido de ida en Brasil. Frente a esta situación, a Cardona no le quedó de otra que salir a pedir disculpas a su equipo e hinchas a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

Cardona demostró arrepentimiento por su mal momento en Nacional

El cuadro 'verdolaga' regresó a Colombia desde Brasil con las manos vacías y con la obligación de reivindicarse frente a su hinchada saliendo campeones de alguno de los torneos en los que continúan con vida. El siguiente reto sería en la Liga BetPlay contra América de Cali, pero antes de ello todavía hacía falta arreglar un problema interno en el equipo en donde Edwin Cardona era el protagonista.

Para nadie es un secreto que la situación del capitán con el equipo en los últimos duelos no ha sido la mejor ni la más madura, por lo que justo antes del clásico ante América se reportó con un sentido mensaje de arrepentimiento para los fanáticos, directivos y compañeros de Nacional.