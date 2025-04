Efraín Juárez sale a la defensa de James en México: esto dijo

León no vive su mejor momento en México, pues el equipo en donde milita James Rodríguez no ha contado con los mejores resultados, además de recibir la noticia de quedar fuera del Mundial de Clubes por la multipropiedad.

Ahora, tras la derrota del club de Guanajuato ante Pumas, el entrenador de los de la Ciudad de México decidió romper el silencio y se refirió al momento que vive la institución mexicana.

"León se ganó el lugar de estar ahí. La realidad es que es difícil hablar porque no tengo el conocimiento suficiente. Se ganaron el premio a estar ahí. Las decisiones no pasan por mí", mencionó en rueda de prensa tras las decisiones de la FIFA sobre la inclusión del equipo en el torneo internacional.

Además, el ganador de Copa y Liga con Atlético Nacional dio su opinión sobre el triunfo ante León, destacando el buen momento de los suyos en el certamen tras su llegada como nuevo mandamás.

"Hoy me parece que el equipo hace un partido espectacular, con un equipo de jerarquía que si bien es cierto no perdían desde septiembre en este estadio, más allá del uno cero muy temprano, el equipo tuvo una estabilidad mental, la verdad es que vamos paso a pasito, ni la semana pasada éramos los peores ni hoy somos los mejores", reconoció.

"He tenido la oportunidad, he tenido la fortuna como jugador y como técnico de poder levantar trofeos, también he tenido la mala fortuna de perder muchas y la realidad es que sí. Así se tiene que sufrir, así se tiene que meter y si se tiene que cagar sangre, se tiene que cagar sangre", mencionó en medio de la rueda de prensa ante los asistentes.

Ahora, con esta nueva caída en la Liga MX, León se encuentra en la tercera posición de la tabla con 26 unidades a tan solo cuatro puntos de las Águilas del América que son lideres absolutos del torneo.