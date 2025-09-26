Actualizado:
Egan Bernal le mete presión a Pogacar antes del Mundial de Ciclismo
El colombiano habló sobre lo que será la competencia con el ciclista danés.
En la previa del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, el colombiano Egan Bernal ha roto el silencio con un mensaje directo al esloveno Tadej Pogačar. Con el entusiasmo propio de quien llega en plena forma, el corredor del Ineos Grenadiers subrayó su ambición: “No se trata solo de pensar en llegar segundo o tercero … Nosotros queremos ir allí y lograr algo bueno, no solo aparecer”.
A diferencia de otros años, Bernal podrá estar presente en esta cita global y lo hace con una determinación que llama la atención. El zipaquireño, que superó lesiones y decisiones técnicas que antes lo marginaron, dejó claro que no viajará a Kigali para cumplir: su objetivo es ser protagonista. Al mismo tiempo, reconoció la jerarquía del actual campeón al afirmar: “Él es el favorito, el número uno”.
Mensaje de Egan para Pogacar antes del Mundial de Ciclismo 2025
El pedalista colombiano explicó que su estrategia pasa por enfocarse en sí mismo. “Yo tengo que pensar en mí, concentrarme en mi carrera y tratar de dar lo mejor de mí”, expresó en entrevista con FloBikes. Esta declaración resume su filosofía de trabajo y su confianza en el rendimiento personal para enfrentar un trazado exigente.
La altitud de Kigali, cercana a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, es un punto clave que podría beneficiar a los escaladores. Bernal destacó que el recorrido cuenta con “mucho trepado”, factor que podría convertirse en un aliado para su estilo. La ruta de 267,5 kilómetros presenta constantes ascensos y un perfil ondulado que pondrá a prueba la resistencia del pelotón.
Este campeonato representa también una oportunidad histórica para Colombia, que nunca ha conseguido el maillot arcoíris en la prueba de fondo. Aunque el país ya saboreó la gloria en contrarreloj con Santiago Botero en 2003, la ruta sigue siendo un desafío pendiente. Bernal estará acompañado por Harold Tejada, Brandon Rivera y Walter Vargas, quienes conforman un bloque sólido para respaldar su ofensiva.
El listado de rivales es tan imponente como el propio escenario africano. Además de Pogačar, se alinearán figuras como Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Julian Alaphilippe, Juan Ayuso, Richard Carapaz y Jai Hindley. El esloveno, aunque sufrió un revés reciente al ser alcanzado por Evenepoel en otra competencia, continúa siendo la referencia indiscutible en la línea de salida.
🌈🔜— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 19, 2025
Rwanda provides the setting for this year's Road World Championships 🇷🇼
Check out which of our riders will be competing for their nations at #Kigali2025, starting this Sunday with the TT ⏱️ pic.twitter.com/V1LYCjxnpq
Bernal llega al Mundial tras mostrar signos de recuperación competitiva, incluida una victoria de etapa en la Vuelta a España 2025. Aunque no fue protagonista en la clasificación general, esa actuación refuerza su moral y sugiere que puede brillar cuando más importa.
El esperado pulso en Kigali será, más que un choque de piernas, un duelo de carácter, táctica y ambición. El “no me callo” que lanzó Bernal horas antes de la prueba refleja su deseo de dejar de ser espectador y convertirse en actor principal. Con la camiseta de Colombia en su espalda y el arcoíris como meta, el ciclista cafetero buscará escribir una página inédita en la historia del ciclismo nacional.
