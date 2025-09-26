Egan Bernal le mete presión a Pogacar antes del Mundial de Ciclismo

Mensaje de Egan para Pogacar antes del Mundial de Ciclismo 2025

El pedalista colombiano explicó que su estrategia pasa por enfocarse en sí mismo. “Yo tengo que pensar en mí, concentrarme en mi carrera y tratar de dar lo mejor de mí”, expresó en entrevista con FloBikes. Esta declaración resume su filosofía de trabajo y su confianza en el rendimiento personal para enfrentar un trazado exigente.

La altitud de Kigali, cercana a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, es un punto clave que podría beneficiar a los escaladores. Bernal destacó que el recorrido cuenta con “mucho trepado”, factor que podría convertirse en un aliado para su estilo. La ruta de 267,5 kilómetros presenta constantes ascensos y un perfil ondulado que pondrá a prueba la resistencia del pelotón.

Este campeonato representa también una oportunidad histórica para Colombia, que nunca ha conseguido el maillot arcoíris en la prueba de fondo. Aunque el país ya saboreó la gloria en contrarreloj con Santiago Botero en 2003, la ruta sigue siendo un desafío pendiente. Bernal estará acompañado por Harold Tejada, Brandon Rivera y Walter Vargas, quienes conforman un bloque sólido para respaldar su ofensiva.

El listado de rivales es tan imponente como el propio escenario africano. Además de Pogačar, se alinearán figuras como Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose, Julian Alaphilippe, Juan Ayuso, Richard Carapaz y Jai Hindley. El esloveno, aunque sufrió un revés reciente al ser alcanzado por Evenepoel en otra competencia, continúa siendo la referencia indiscutible en la línea de salida.