Cargando contenido

Egipto vs Chile EN VIVO HOY 3 de octubre: Mundial Sub 20 2025
Egipto vs Chile EN VIVO HOY 3 de octubre: Mundial Sub 20 2025
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 15:30

Egipto vs Chile EN VIVO HOY 3 de octubre: como ver el Mundial sub 20

Chile busca la clasificación a octavos de final para mantener su protagonismo como anfitrión.

La tercera jornada del Grupo A del Mundial Sub 20 de 2025 pone frente a frente a Chile y Egipto, en un duelo que representa mucho más para los sudamericanos que para los africanos. El conjunto dirigido por Nicolás Córdova llega con la presión de asegurar el boleto a los octavos de final, luego de caer por 2-0 ante Japón en su segunda presentación y quedarse con apenas tres puntos en dos salidas.

El combinado austral había debutado con un triunfo sufrido por 2-1 frente a Nueva Zelanda, pero la derrota ante el elenco nipón encendió las alarmas y dejó claro que no hay margen de error. Una victoria frente a los egipcios significaría sellar la clasificación y evitar depender de otros resultados en la última fecha del grupo.

Por su parte, Egipto llega a este encuentro sin opciones matemáticas de avanzar. Los africanos cayeron primero 2-0 frente a Japón y luego por el mismo marcador ante los “Kiwis”, quedando en el fondo de la tabla sin puntos y sin posibilidades de soñar con la siguiente ronda. Aun así, el cuadro norteafricano querrá despedirse con dignidad y poner en aprietos a un rival que jugará con la presión a cuestas.

Chile tendrá que apelar a la solidez defensiva y al talento de figuras como Felipe Faúndez y Lautaro Millán, llamados a marcar la diferencia en un compromiso donde la ansiedad puede jugar en contra. En la vereda opuesta, Egipto buscará sorprender con transiciones rápidas, sin nada que perder y con la libertad de arriesgar más de lo habitual.

Egipto vs Chile EN VIVO 3 de octubre: hora y canal para el Mundial sub 20

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en DirecTV

Horarios del partido 

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:00

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Chile Sub-20

Imagen
Selección Egipto

Egipto

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido