La tercera jornada del Grupo A del Mundial Sub 20 de 2025 pone frente a frente a Chile y Egipto, en un duelo que representa mucho más para los sudamericanos que para los africanos. El conjunto dirigido por Nicolás Córdova llega con la presión de asegurar el boleto a los octavos de final, luego de caer por 2-0 ante Japón en su segunda presentación y quedarse con apenas tres puntos en dos salidas.

El combinado austral había debutado con un triunfo sufrido por 2-1 frente a Nueva Zelanda, pero la derrota ante el elenco nipón encendió las alarmas y dejó claro que no hay margen de error. Una victoria frente a los egipcios significaría sellar la clasificación y evitar depender de otros resultados en la última fecha del grupo.

Por su parte, Egipto llega a este encuentro sin opciones matemáticas de avanzar. Los africanos cayeron primero 2-0 frente a Japón y luego por el mismo marcador ante los “Kiwis”, quedando en el fondo de la tabla sin puntos y sin posibilidades de soñar con la siguiente ronda. Aun así, el cuadro norteafricano querrá despedirse con dignidad y poner en aprietos a un rival que jugará con la presión a cuestas.

Chile tendrá que apelar a la solidez defensiva y al talento de figuras como Felipe Faúndez y Lautaro Millán, llamados a marcar la diferencia en un compromiso donde la ansiedad puede jugar en contra. En la vereda opuesta, Egipto buscará sorprender con transiciones rápidas, sin nada que perder y con la libertad de arriesgar más de lo habitual.