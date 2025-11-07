Egipto vs. Venezuela EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY viernes 7 de noviembre

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Egipto vs. Venezuela

El partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre a partir de las 7:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y países de Latinoamérica por DirecTV Sports (e Venezuela también se podrá disfrutar por inter).

En Bolivia se podrá disfrutar del compromiso por Entel TV, en México por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Telemundo Deportes En Vivo.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas

ET Estados Unidos: 8:30 horas

PT Estados Unidos: 5:30 horas.