Egipto y Venezuela se enfrentan por el Mundial Sub-17 de Catar 2025
Escudos de la Selección de Egipto y de Venezuela
Vie, 07/11/2025 - 07:11

Egipto vs. Venezuela EN VIVO: Mundial Sub-17 ¿dónde ver? HOY viernes 7 de noviembre

El equipo 'Vinotinto' viene de una gran victoria por 3-0 ante Inglaterra.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Egipto vs. Venezuela 

El partido correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre a partir de las 7:30 a.m., duelo que se podrá ver en Colombia y países de Latinoamérica por DirecTV Sports (e Venezuela también se podrá disfrutar por inter). 

En Bolivia se podrá disfrutar del compromiso por Entel TV, en México por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar Telemundo Deportes En Vivo. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas 

ET Estados Unidos: 8:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 5:30 horas. 

