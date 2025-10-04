Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 10:38
Eintracht Frankfurt VS Bayern Múnich EN VIVO HOY 4 de octubre: hora y cómo ver la Bundesliga
Bayern Múnich defiende el liderato de la Bundesliga.
Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz como figura, visita este sábado 4 de octubre a Eintracht Frankfurt en partido de la fecha 6 de la Bundesliga.
El gigante de Baviera afronta el compromiso como líder del campeonato con cinco victorias en la misma cantidad de juegos disputados.
Bayern Múnich contará en la alineación titular con sus principales figuras, entre las que se destacan Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz.
Por otro lado, Eintracht Frankfurt tratará de hacerse fuerte en condición de local para seguir en la parte alta de la tabla. Las águilas son sextas con nueve unidades.
❗️ Mit dieser Elf geht's ins Topspiel gegen die Eintracht ❗️#PACKMAS, Jungs! 🔥👊 pic.twitter.com/gV1xnXDQDA— FC Bayern München (@FCBayern) October 4, 2025
Eintracht Frankfurt Vs Bayern Múnich: hora y cómo VER EN VIVO
El partido entre Eintracht Frankfurt contra Bayern Múnich por la fecha 6 de la Bundesliga se disputa este sábado 4 de octubre a partir de las 11:30 de la mañana, horario colombiano.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Disney + y ESPN. También tendrá seguimiento ONLINE de Antena2.com.
Antena 2