Eintracht Frankfurt VS Bayern Múnich EN VIVO HOY 4 de octubre: hora y cómo ver la Bundesliga

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz como figura, visita este sábado 4 de octubre a Eintracht Frankfurt en partido de la fecha 6 de la Bundesliga.

El gigante de Baviera afronta el compromiso como líder del campeonato con cinco victorias en la misma cantidad de juegos disputados.

Bayern Múnich contará en la alineación titular con sus principales figuras, entre las que se destacan Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz.

Por otro lado, Eintracht Frankfurt tratará de hacerse fuerte en condición de local para seguir en la parte alta de la tabla. Las águilas son sextas con nueve unidades.