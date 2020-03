Ejemplar respuesta de Klopp a una pregunta sobre el coronavirus

Las respuestas de Jurgen Klopp siempre dan de qué hablar en el mundo del fútbol y, en esta ocasión, lo suyo fue mucho más allá del deporte, pues dio ejemplo en un aspecto en el que normalmente fallan los medios, que le dan trascendencia a ciertas opiniones de personas que no conocen mucho de un tema en particular, pero que por tratarse de personalidades de algún otro aspecto, hablan bajo el desconocimiento.

Al respecto, Klopp fue claro cuando le preguntaron por el temor que generaba el coronavirus en su plantel y respondió con un claro mensaje que ha recorrido el mundo a través de las redes sociales. "Una de las cosas que no me gusta en la vida es que en una cuestión realmente importante, la opinión de un técnico de fútbol sea trascendente. Realmente no lo entiendo. Si yo te pregunto sobre esto, tú estás exactamente en la misma posición que yo. En estos aspectos no importa lo que opine la gente famosa", arrancó señalando el alemán.

Y continuó: "Tenemos que hablar de las cosas de la manera correcta y no que personas sin conocimiento, como yo, hablemos de cuestiones como esta y digamos qué se debe hacer o de qué forma hay que actuar. Los entrenadores de fútbol no estamos para esto y eso no lo entiendo: política, coronavirus, ¿por qué a nosotros? Yo tengo una gorra de béisbol y un mal afeitado. Yo estoy preocupado, no sé si como ustedes, pero estoy preocupado y en ese sentido, mi opinión no es importante".

Entonces concluyó: "Vivo en este planeta y quiero que el planeta se mantenga a salvo y sea saludable. Le deseo a todo el mundo lo mejor, así que mi opinión sobre el coronavirus no es importante".