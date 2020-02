El arquero argentino que se declaró gay: tendría que ser una noticia más

Declararse abiertamente homosexual en el ámbito futbolero es algo atípico. Sin duda es un rareza en un gremio donde se hace alarde de la testosterona y la condición masculina, aspecto que decidió sobrepasar Nicolás Fernández, arquero argentino que rompió con los tabúes dando a conocer su condición sexual.

Juega en el Club General Belgrano de la Liga Cultural de La Pampa y un día prefirió revelar que era gay en el camerino frente al resto de sus compañeros. “Me preguntó el capitán delante del plantel, yo los encaré y les dije si había algún problema que me lo comunicaron. Que si no, hiciéramos como si no hubiera pasado nada. Y fue así. Tal vez porque era un plantel joven y ya vienen con otras costumbres, entonces como que fue algo más”, dijo Fernández en entrevista con el noticiero de La FM.