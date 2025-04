El Atleti no supera el penal de Julián Álvarez: "asumir mala fe"

El vídeo de la UEFA sobre el polémico penalti lanzado por Julián Álvarez en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones fue "editado", según recoge un informe forense encargado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid dado a conocer este viernes.



El colectivo emitió un comunicado en el que exige explicaciones a la propia UEFA e instan al organismo internacional a facilitar el vídeo y audio originales "exponiendo de manera transparente cuáles fueron los motivos para editarlo".



En el texto difundido, la agrupación considera "un atropello" lo ocurrido el 12 de marzo, cuando se anuló un gol, a su juicio legal, del delantero argentino en uno de los lanzamientos de la tanda de penaltis del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que supuso la eliminación de los rojiblancos y la clasificación a cuartos del Real Madrid.



Tanto los árbitros como después la UEFA consideraron que la 'Araña' tocó dos veces el balón, lo que, en opinión de las peñas del Atlético de Madrid, derivó "en la injusta eliminación del equipo".

El informe encargado "a una reputada empresa" de peritaciones judiciales "evidencia que el vídeo en cuestión ha sido editado", lo que lleva, según el texto del colectivo, "a una duda más que razonable acerca de las intenciones de aquellos que puedan resultar responsables de tal manipulación".



"No podemos dejar de señalar -añaden- la cínica actitud de la UEFA al retorcer a su antojo los hechos, intentando confundir a los aficionados al asegurar que el jugador tocó el balón dos veces (aportando el vídeo editado como prueba), bajo el argumento falaz de que ello permitía la anulación del gol. La realidad, que han intentado soslayar, es que el balón nunca se desplazó claramente, como taxativamente exige la norma".



Por ello, la Unión Internacional de Peñas del club rojiblanco exige a la UEFA "que dé explicaciones públicas" de lo que denuncian, "facilitando el vídeo y audio originales y exponiendo de manera transparente cuáles fueron los motivos para editar dicho vídeo, publicado casi un día después de la injustificable anulación del gol".



En caso contrario, señalan que "no quedará más remedio que asumir mala fe por parte de la UEFA y no únicamente un clamoroso error por parte del árbitro y los responsables de la sala VOR" y considerarán que la competición ha sido adulterada, "toda vez que tampoco se ha tratado de resarcir el daño causado mediante la repetición de la tanda de penaltis".



"De no ser atendidas nuestras demandas, la Unión seguirá adelante hasta lograr que se esclarezca la verdad de lo acontecido, para lo que no dudaremos en acudir a la justicia ordinaria en amparo de nuestras legítimas reivindicaciones", concluye el texto.

El partido en cuestión se resolvió en la tanda de penaltis, después de que el tiempo reglamentario del encuentro concluyera con 1-0 para el Atlético de Madrid, lo que suponía igualar la eliminatoria (2-2 tras el 2-1 de la ida para el Real Madrid).



El lanzamiento del campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 fue el cuarto de la serie y, de ser válido, hubiera supuesto el 2-2 tras los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para el Real Madrid y de Alexander Sorloth para el Atlético de Madrid.



Tras la anulación del tanto de Álvarez, el uruguayo Fede Valverde hizo el 3-1 y el argentino Ángel Correa marcó el 3-2; el guardameta rojiblanco Jan Oblak detuvo el lanzamiento de Lucas Vázquez y el atlético Marcos Llorente falló el que hubiera sido 3-3. Antonio Rudiger sentenció la serie con el 2-4 final.