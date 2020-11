El bajo nivel futbolístico que vive el central Jeison Murillo

El mes de noviembre no ha sido el mejor en el tema deportivo para el central colombiano Jeison Murillo, puesto que en los últimos tres compromisos con la Selección Colombia y su equipo español Celta de Vigo; vio como sus compañeros -los arqueros- recibieron 13 anotaciones.



Todo inició en la tercera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 cuando Murillo fue convocado por el estratega, Carlos Queiroz quien le otorgó su confianza para que estuviera y le diera esa experiencia que requería la zaga ‘cafetera’. Sin embargo, en el compromiso contra el seleccionado uruguayo no fue el mejor teniendo en cuenta que en Barranquilla el central no tuvo un buen rendimiento y su compatriota David Ospina recibió tres anotaciones.



Posteriormente, Colombia viajó a Ecuador (fecha cuatro) para olvidarse de esa goleada pero no fue así; la selección –nuevamente con Jeison Murillo– volvió a caer pero esta vez con un abultado y penoso marcador 6-1 donde Murillo en tan solo dos partidos disputados, ya había visto como el arco que debía defender había recibido nueve anotaciones; esta vez con otro compañero como lo fue Camilo Vargas.



Después de pasar las Eliminatorias Sudamericanas el colombiano regresó a España para ponerse a disposición del cuerpo técnico para enfrentar al Sevilla en el Estadio Sánchez-Pizjuán pero no fue el renacer y olvido para Jeison, puesto que en la décima jornada de la Liga Española junto a su compañero de equipo, Rubén Blanco percibió como fue vapuleada en cuatro oportunidades.



Con estas 13 anotaciones en tan solo tres encuentros, Jeison ha sido víctima del bajo rendimiento que ha padecido la selección y el Celta, puesto que no se le ha visto esa solidez a la que tiene acostumbrado a sus seguidores y además, se le ha notado con falta de confianza para ayudar al equipo español a seguir manteniendo la categoría en la liga española.