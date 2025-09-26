El Barcelona de 2011 queda en el recuerdo: Solo quedan 2 en activo

Sergio Busquets anunció su retiro, a través de redes sociales el mediocentro español anunció que estos serán sus últimos meses como futbolista profesional, se está terminando una época que hizo que muchas personas se emocionen con el futbol, el Barcelona de Guardiola poco a poco está colgando las botas y Busquets es uno más de los que han decidido terminar su carrera.

El histórico Barcelona del 2011 dejó en la memoria de todo amante de futbol un recuerdo que no se va a borrar con el tiempo, un equipo que jugaba futbol total como en su momento lo llamó Cruyff, campeón de todo durante su etapa, un equipo sencillamente para la historia.