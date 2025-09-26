Cargando contenido

El Barcelona de 2011 queda en el recuerdo: Solo quedan 2 en activo
Vie, 26/09/2025 - 19:43

El mítico Barcelona del 2011 está quedando poco a poco en el recuerdo, solo quedan dos jugadores activos.

Sergio Busquets anunció su retiro, a través de redes sociales el mediocentro español anunció que estos serán sus últimos meses como futbolista profesional, se está terminando una época que hizo que muchas personas se emocionen con el futbol, el Barcelona de Guardiola poco a poco está colgando las botas y Busquets es uno más de los que han decidido terminar su carrera. 

El histórico Barcelona del 2011 dejó en la memoria de todo amante de futbol un recuerdo que no se va a borrar con el tiempo, un equipo que jugaba futbol total como en su momento lo llamó Cruyff, campeón de todo durante su etapa, un equipo sencillamente para la historia. 

Busquets el noveno en decir adiós

Sergio Busquets se convierte en el noveno jugador de ese histórico onceno del Barcelona en colgar las botas, una generación histórica que poco a poco va dejando el mundo del futbol. Tras retiros como Xavi, Iniesta o Piqué, Sergio era uno de los pocos que quedaban en pie, pero el 26 de septiembre el jugador anunció que estos serán sus últimos meses como jugador profesional, dejando como jugadores activos únicamente a Messi y Pedro

De ese mítico equipo del Barcelona, Valdés, Abidal, Piqué, Puyol, Alves, Busquets, Iniesta, Xavi, Busquets y Villa ya no están activos, quedan únicamente los dos delanteros, uno jugando en Lazio en Italia y el otro jugando en el Inter de Miami en Estados Unidos.

 

 

El Barcelona 2011 ganó todo

En 2011, el Barcelona de Pep Guardiola volvió a brillar y consolidó su lugar entre los mejores equipos de la historia. Ese año ganó la Liga española, superando al Real Madrid con un fútbol dominado por la posesión y la intensidad; conquistó también la Champions League, con una final memorable en Wembley ante el Manchester United; y sumó la Supercopa de España frente al mismo Real Madrid. Más adelante, amplió su palmarés con la Supercopa de Europa, derrotando al Porto, y el Mundial de Clubes de la FIFA, donde goleó al Santos de Neymar en una de sus actuaciones más recordadas.

