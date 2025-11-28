Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 08:28
El Barcelona piensa en el 2026: Estos son los tres fichajes que quiere
El FC Barcelona se plantea un 2026 con fichajes ya con la situación económica estable.
Barcelona empieza a definir su plan deportivo para 2026 y aunque grandes nombres como Erling Haaland o Julián Álvarez quedan fuera de su alcance, el club ya tiene claros los puestos que quiere reforzar en el próximo mercado. Ya muy cerca de alcanzar la estabilidad económica el equipo podría permitirse ofertar no solo por uno sino por tres posiciones en las que necesita recambio.
Barcelona descarta grandes estrellas y se centra en un nuevo ‘9’
Según Mundo Deportivo, la prioridad absoluta del Barça pasa por la posición de delantero centro. Con Robert Lewandowski en la puerta de salida y con la economía todavía lejos de permitir grandes fichajes, el club busca un goleador que pueda asumir el rol a futuro.
Nombres como Haaland o Julián Álvarez gustan, pero hoy son inviables tanto por precio como por la situación contractual de ambos, el noruego renovó hasta 2034 y el argentino tendrá nuevos dueños en el club que quieren invertir seriamente en el equipo. Por eso, el club ya trabaja en alternativas de “segundo nivel”, donde destacan opciones como Serhou Guirassy o incluso Harry Kane.
Un central zurdo y un extremo, las otras urgencias para 2026
Además del delantero, el Barça quiere reforzar dos posiciones más, un central zurdo y un extremo. La salida de Iñigo Martínez dejó un hueco enorme en defensa y no se descarta que el club intente un movimiento ya en enero si los números lo permiten. La directiva entiende que debe frenar la debacle defensiva del equipo de Hansi Flick.
En ataque, buscan un extremo capaz de competir y ampliar la rotación en un sector donde el equipo necesita más desequilibrio. Igualmente una de las opciones es mantener a Marcus Rashford, recordemos que el jugador está en préstamo con opción de compra, por lo que no sería descabellado que después del rendimiento que ha venido mostrando el club decidiera quedárselo.
Dos sueños imposibles abren la posibilidad a tres fichajes
Haaland y Julián Álvarez quedan descartados a corto plazo, pero Barcelona ya tiene definidos sus objetivos para el 2026, un 9, un central zurdo y un extremo. El club confía en que, con estabilidad económica y planificación, podrá reforzarse sin comprometer su estructura deportiva de cara al verano de 2026.
