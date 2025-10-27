El Barcelona se plantea el fichaje de uno de los mejores colombianos del momento

El rumor del lateral colombiano cada vez coge más fuerza

Daniel Muñoz, actualmente en el Crystal Palace, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia y en uno de los mejores laterales derechos del mundo, gracias a esto ha logrado despertar el interés de muchos de los equipos de las 5 grandes ligas, entre ellos el F.C Barcelona.

La salida del central español, Iñigo Martínez, hacia Arabia dejó al equipo de Flick con problemas en la zona defensiva, no han logrado implementar la idea del fuera de juego de la misma manera y el colombiano podría ser la solución. Originalmente Joules Koundé es defensor central, así lleva ya más de 3 años como lateral, por lo que la llegada de Muñoz podría darle la oportunidad al francés de volver a jugar donde más cómodo se siente y al Barcelona de reordenar la defensa buscando una seguridad que hace tiempo no encuentran.