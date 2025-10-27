Actualizado:
27/10/2025
El Barcelona se plantea el fichaje de uno de los mejores colombianos del momento
Hay un colombiano que empieza a coger fuerza para reforzar al Barcelona.
El Barcelona que viene de dejar una triste presentación frente al Real Madrid se estaría planteando incorporar a uno de los mejores jugadores colombianos del momento. Ante las fallas en defensas y lo difícil que ha sido reponerse de la salida de Iñigo Martínez, el equipo catalán se estaría pensando la contratación de un jugador que lo ayude a salir de esta situación.
El rumor del lateral colombiano cada vez coge más fuerza
Daniel Muñoz, actualmente en el Crystal Palace, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección Colombia y en uno de los mejores laterales derechos del mundo, gracias a esto ha logrado despertar el interés de muchos de los equipos de las 5 grandes ligas, entre ellos el F.C Barcelona.
La salida del central español, Iñigo Martínez, hacia Arabia dejó al equipo de Flick con problemas en la zona defensiva, no han logrado implementar la idea del fuera de juego de la misma manera y el colombiano podría ser la solución. Originalmente Joules Koundé es defensor central, así lleva ya más de 3 años como lateral, por lo que la llegada de Muñoz podría darle la oportunidad al francés de volver a jugar donde más cómodo se siente y al Barcelona de reordenar la defensa buscando una seguridad que hace tiempo no encuentran.
Por ahora solo rumores...
Si bien cada vez coge más fuerza la noticia, es claro que lo único que hay por ahora son rumores, no se conoce que haya habido o que vaya a haber un acercamiento real del equipo culé al colombiano, lo que si es que en caso de darse Muñoz encajaría a la perfección en uno de los mejores equipos del mundo gracias a su desequilibrio en ataque pero también por su sacrificio y orden defensivo.
Fuente
Antena 2