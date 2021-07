'El burrito' Ortega también crítica a Jorge Carrascal por su rendimiento en River

El volante colombiano Jorge Andrés Carrascal Guardo no tuvo un buen arranque de temporada 2021 con River Plate, ya que no pudo brillar en el primer semestre y recibió importantes críticas por las irregulares actuaciones que tuvo a nivel local y en la Copa Libertadores.

A Carrascal, que porta la camiseta número '10' del equipo de la banda cruzada, se le asignó la responsabilidad de ocupar el lugar dejado por Juan Fernando Quintero, pero a pesar de que dio chispazos de su talento, no fue constante.

Dicha irregularidad fue creciendo y la paciencia los hinchas se fue acabando, por lo que algunos referentes del conjunto 'millonario' han dado a conocer sus críticas.

En esta ocasión, el que se manifestó fue Ariel 'el burrito' Ortega, histórico '10' de River Plate, quien en diálogo con Tyc Sports aseguró que el colombiano debe caer en cuenta la importancia de vestir la camiseta del equipo argentino y tiene que mejorar muchas cosas.

"Carrascal se tiene que dar cuenta que está con la 10 de River y tiene que mejorar muchas cosas. Juega en un puesto importante, y ese número en el club tiene mucha importancia", dijo Ortega.

Hace algunos días, al conocerse las críticas que también hizo Andrés D'Alessandro, Carrascal había manifestado que no es una máquina y que hay momentos en los que "no se le dan las cosas".

"Estoy para más. Igualmente, el jugador de fútbol no es una máquina, también pasas momentos donde no te sale nada. Me estoy preparando para volver a mi nivel y darle al equipo lo que necesita", aseguraba el colombiano.