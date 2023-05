El colibrí 2.0: en River quedaron ‘mal’ con la celebración mejorada de Borja; el gol fue lo de menos

Migue Ángel Borja se ha convertido en uno de los referentes del ataque de River Plate. El colombiano volvió a marcar gol ante platense y con sus tantos se ha ganado a la afición del Monumental, que de a poco lo convierte en uno de sus preferidos en la plantilla.

Lea también: Vinicius no soporta más los insultos y estalla contra LaLiga: "El racismo es normal"

El atacante cordobés se ha acostumbrado a celebrar con el habitual colibrí para el delirio de la afición del conjunto de la banda cruzada. Los goles del cafetero en el monumental han tenido el usual festejo y este domingo no fue la excepción.

Durante el partido ante Platense, Borja volvió a convertir gol y no falló a la cita con su festejo particular. El ex Junior abrió la cuenta al minuto dos del compromiso y corrió al sector derecho del campo para celebrar de cara a la afición del Monumental.