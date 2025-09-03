El colombiano al que le temen en Bolivia: vale cinco veces más que toda su selección

Las diferencias entre el valor de la plantilla de Colombia y la de Bolivia

Según el portal especializado, Transfermarkt sitúa a la selección dirigida por Néstor Lorenzo con una cotización total de 262,25 millones de euros, ubicándola como la quinta más valiosa del continente, solo detrás de potencias como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. Por el contrario, la escuadra verde presenta una valoración mucho más modesta: apenas 13,38 millones de euros en total. La brecha es tan grande que Díaz por sí solo “es 5,23 veces más valioso que toda la selección boliviana”.

Dentro de la nómina verde, el jugador mejor tasado es Miguel Ángel Terceros, mediocampista del América MG de Brasil, con un precio de 1,40 millones de euros. Aun así, esta cifra apenas alcanza para superar el valor de tres experimentados convocados por Colombia: los arqueros Camilo Vargas (600.000 €) y David Ospina (400.000 €), junto al delantero Dayro Moreno, quien aparece con 50.000 €. La comparación deja en evidencia el contraste entre una selección con figuras consolidadas en Europa y otra que apuesta por jóvenes promesas que buscan abrirse espacio.

Más allá de los números, la diferencia está marcada por la trayectoria de Díaz en el fútbol europeo. Su reciente llegada al Bayern Múnich por una cifra cercana a los 75 millones de euros lo convirtió en uno de los fichajes más costosos de la historia del club bávaro, reforzando su estatus como estrella mundial. Su influencia no solo se mide en goles y asistencias, sino en el impacto económico que genera en el mercado de transferencias.

Sin embargo, el propio seleccionador colombiano ha recordado que la superioridad financiera no garantiza resultados dentro del campo. “El equipo es más que un jugador, no hay indispensables”, señaló Lorenzo, en alusión a la importancia del colectivo por encima de las figuras. Sus palabras sirven de advertencia: las sorpresas son frecuentes en el fútbol sudamericano, donde las estadísticas a menudo quedan en segundo plano frente a la intensidad y el orgullo nacional.