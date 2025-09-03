Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 16:59
El colombiano al que le temen en Bolivia: vale cinco veces más que toda su selección
Colombia tiene un partido de alta exigencia ante Bolivia para sellar su tiquete al Mundial 2026.
Colombia y Bolivia se miden en un duelo clave por las Eliminatorias al Mundial 2026. Un dato ha llamado poderosamente la atención en la previa del partido son la diferencias en el valor de mercado de los jugadores de cada equipo.
Por el lado de los cafeteros, Luis Díaz está tasado en 70 millones de euros, una cifra que por sí sola supera en más de cinco veces el valor total del combinado boliviano. Esta diferencia económica refleja no solo la disparidad de talento, sino también el peso que ha alcanzado el guajiro en el mercado internacional.
Las diferencias entre el valor de la plantilla de Colombia y la de Bolivia
Según el portal especializado, Transfermarkt sitúa a la selección dirigida por Néstor Lorenzo con una cotización total de 262,25 millones de euros, ubicándola como la quinta más valiosa del continente, solo detrás de potencias como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. Por el contrario, la escuadra verde presenta una valoración mucho más modesta: apenas 13,38 millones de euros en total. La brecha es tan grande que Díaz por sí solo “es 5,23 veces más valioso que toda la selección boliviana”.
Dentro de la nómina verde, el jugador mejor tasado es Miguel Ángel Terceros, mediocampista del América MG de Brasil, con un precio de 1,40 millones de euros. Aun así, esta cifra apenas alcanza para superar el valor de tres experimentados convocados por Colombia: los arqueros Camilo Vargas (600.000 €) y David Ospina (400.000 €), junto al delantero Dayro Moreno, quien aparece con 50.000 €. La comparación deja en evidencia el contraste entre una selección con figuras consolidadas en Europa y otra que apuesta por jóvenes promesas que buscan abrirse espacio.
Más allá de los números, la diferencia está marcada por la trayectoria de Díaz en el fútbol europeo. Su reciente llegada al Bayern Múnich por una cifra cercana a los 75 millones de euros lo convirtió en uno de los fichajes más costosos de la historia del club bávaro, reforzando su estatus como estrella mundial. Su influencia no solo se mide en goles y asistencias, sino en el impacto económico que genera en el mercado de transferencias.
Sin embargo, el propio seleccionador colombiano ha recordado que la superioridad financiera no garantiza resultados dentro del campo. “El equipo es más que un jugador, no hay indispensables”, señaló Lorenzo, en alusión a la importancia del colectivo por encima de las figuras. Sus palabras sirven de advertencia: las sorpresas son frecuentes en el fútbol sudamericano, donde las estadísticas a menudo quedan en segundo plano frente a la intensidad y el orgullo nacional.
📸 ¡𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤𝙩𝙖! 👌— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 3, 2025
El equipo ganador de hoy 🤪😮💨💯#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/62XBpfunFf
Para los expertos, la diferencia también funciona como un reflejo de la evolución del balompié cafetero en los últimos años. La presencia de jugadores en las mejores ligas del mundo ha elevado el prestigio de la Selección Colombia, mientras que Bolivia sigue en un proceso de reconstrucción con futbolistas que militan en clubes locales o de menor proyección internacional.
El duelo en Barranquilla no solo será un choque de estilos, sino también un enfrentamiento simbólico entre el peso económico de una figura como Luis Díaz y la humildad de un equipo que, pese a la diferencia en millones, buscará sorprender en el terreno de juego. La historia demuestra que en las Eliminatorias Sudamericanas todo puede suceder, y que el verdadero valor se mide cuando el balón comienza a rodar.
