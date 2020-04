El colombiano Luis Suárez dio pistas sobre su futuro y aclaró los rumores

En los últimos días son varios los rumores que han vinculado a Luis Suárez con varios de los grandes clubes del fútbol europeo, situación que refleja la dificultad de que permanezca en Zaragoza, equipo en el que está jugando a préstamo pues su pase pertenece al inglés Watford, quien es el primer interesado en volver a contar con el futbolista colombiano nacido en Santa Marta.

Sobre este aspecto, Suárez habló con 'Golombianos' y aclaró cuál es su situación actual, consciente de que la buena campaña realizada le puede abrir las puertas de otros equipos y de que, por más que se ha sentido muy bien en la actual institución, todo indica que se marchará al término de la temporada.

"Watford quiere que yo regrese a Inglaterra, de momento no se ha hablado nada con nadie de ningún equipo, preguntan mucho, pero yo ahora estoy concentrado en Zaragoza, esperando el fin de la temporada y busando darle un ascenso que se merece el club", arrancó respondiendo Suárez a las posibilidades que han sonado en la prensa, donde Atlético de Madrid y Napoli son dos de los equipos que aparecen como interesados.

Luego fue claro al asegurar lo bien que se ha sentido en el equipo español y en demostrar cuál es su deseo para la próxima temporada, el cual pasa por algo ajeno a la institución en la que se encuentre: "Uno como delantero siempre quiere marcar goles y espero, en donde esté la próxima temporada, anotar muchos más goles. Zaragoza me ha dado un salto de calidad en todos los sentidos y a mí me gustaría quedarme en el club por cómo me han tratado, pero al final de la temporada hay que llegar a acuerdos y habrá que ver".

Concluyendo, Suárez habló del club al que le gustaría llegar y contó por qué le llama tanto la atención: "A mí siempre me ha gustado el Inter. Es un equipo que ha tenido influencia de colombianos como Iván Ramiro y Fredy Guarín, además, allá jugó mi ídolo que es Ronaldo Nazario".