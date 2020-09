El colombiano que hizo historia en la Liga de Naciones de la UEFA

Nació en Quibdó, pasó por el Atlético Huila y dio el salto a Europa para jugar desde 2015 en las filas del Gandzasar Kapan. También vistió las camisetas de equipos como Alianza Petrolera y Patriotas Boyacá, sin mucho reconocimiento, antes de hacer historia en la Liga de Naciones como anotador de uno de los goles con los que Armenia venció 2-0 a Estonia. Se llama Wbeymar Angulo, tiene 28 años y se convirtió en el tercer colombiano que marca en una competición de selecciones de la UEFA.

El centrocampista habló con Los Dueños del Balón de Antena 2 y mostró su entusiasmo por lo hecho en el partido donde jugó los 90 minutos. “La primera que se me vino a la cabeza fue mi mamá porque nunca tuve la oportunidad de jugar en Colombia. Ella siempre me había querido ver por televisión y como el partido lo pasaron por DirecTV, ella tuvo la posibilidad de verme. La primera persona de la que me acordé fue ella”, dijo Angulo, quien se unió a Alex Frigerio Payán, en los años 30, y Johan Vonlanthen, con Suiza en la Eurocopa 2004, como los únicos cafeteros que han celebrado un gol a nivel UEFA siendo integrantes de un equipo nacional.

“Pasé un corto tiempo en el Deportivo Cali, y luego me fui a Patriotas. Luego pasé a Bogotá FC y de ahí al Huila, pero no jugué. Jugaba en la sub 20. Luego estuve Nacional y Nacional me prestó Alianza Petrolera. No tuve muchos partidos y después me fui a México. Allí jugué en un equipo que se llama Murciélagos. Luego me contacté con un amigo que jugaba en México y que me ayudó a venir a Armenia. Hice las pruebas, el segundo día firmé contrato y ya llevo cinco años jugando”, dijo.

“Cuando una persona lleva ya cinco años viviendo en Armenia puede obtener el pasaporte. Entonces yo ya llevo cinco años y la Federación me contactó para preguntarme si quería jugar con la selección. Yo les dije que sí porque en Colombia estaba un poco complicado. Entonces se dio la oportunidad y la acepté”, agregó Angulo, quien es dirigido en la selección por el español Joaquín Caparrós.